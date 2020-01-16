反滲透法有無施行細則 陸委會：將提參考案件類型

（中央社記者繆宗翰台北16日電）反滲透法昨天上路，對於是否擬訂施行細則，陸委會發言人邱垂正今天表示，母法並未授權制訂施行細則，為令外界了解違法樣態，已協調主管機關提出參考案件類型，將盡快公布。

大陸委員會昨邀集外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，小組成立目的是要討論反滲透法施行細則等。

陸委會今天上午舉行例行記者會，媒體記者詢問，小組會議計畫如何制訂施行細則。

邱垂正表示，剛通過的反滲透法沒有授權制定施行細則，但各界非常關切適用問題，因此協調小組已作分工，主管機關將基於各項主管權責，從立法背景精神以及既有法規，提出參考案件類型，並盡快提供給外界。

他強調，至於實際行為是否涉及違法的事實認定，以及法律適用的最後判斷，必須由司法機關為之。

邱垂正也提到，協調小組將持續追蹤執法狀況、蒐整案例，並進行滾動式檢討 如有修法需求，將由各主管機關領銜修法。

另外，澳大利亞戰略政策研究所研究員周安瀾（Alex Joske）在推特公布中國商人孫天群、涉及共諜案的王立強等人的微信對話截圖，內容是前國民黨副秘書長蔡正元承諾王立強，若他願意翻供稱是受到民進黨指使，就能讓中方撤銷通緝，還有台商幫他還清債務。

媒體記者今天提問，蔡正元是否有違反反滲透法，邱垂正則表示，王立強案已進入司法程序，陸委會尊重司法單位的調查；反滲透法已於15日生效，但不溯及既往，原則上沒有違法的問題。（編輯：賴言曦）1090116