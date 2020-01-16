國民黨互推代理黨主席 呂學樟致電詢問柯建銘

（中央社記者郭建伸台北16日電）國民黨中常委昨天互推林榮德代理黨主席，傳出與民進黨團總召柯建銘有關。柯建銘今天表示，他昨天有接到國民黨中常委呂學樟電話，詢問他民進黨代理主席的辦法，並強調他與林榮德也是舊識。

柯建銘今天在立法院接受訪問，媒體詢問，是否昨天民進黨中常會時接到呂學樟的電話，柯建銘受訪時說，民進黨沒辦法置喙國民黨的黨主席選舉，但因為他跟呂學樟是老朋友，昨天中常會就接到呂學樟的電話，詢問他民進黨的黨主席代理辦法。

柯建銘說，民進黨黨章第15條有明定，黨主席出缺若任期未滿1年，由中執委互推。柯建銘解釋，過去沒有政黨法時，政黨屬於人民團體，就比照人民團體精神，理事長出缺時由理事代理，不可能找監事來代理。

柯建銘說，國民黨新任的代理主席林榮德也是新竹人出身，與他是舊識，認為林榮德較偏向國民黨本土派，「可以溝通談話的」。

柯建銘形容，代理黨主席就是要扮演中選會主委的角色，認為代理主席可以有角色，也可以沒角色，但說出來的話都會影響國民黨改造問題。他說，他們會密切注意國民黨如何從廢墟中站起來，希望政黨間可維持良好競爭。

此外，民眾黨立委當選人蔡壁如今天也在立法院聽取第10屆立法委員助理院務說明會，媒體詢問柯建銘是否要給蔡壁如建議，柯建銘則說，台北市長柯文哲想找幾位民眾黨新科立委拜訪他，目前還在安排中，但他就是一句話，「政黨要對等，黨團要溝通」。

媒體追問蔡壁如稱要請時代力量立委黃國昌擔任民眾黨副主席一事，柯建銘表示不便評論。（編輯：林淑媛）1090116