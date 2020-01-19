競選連任失利 洪慈庸：用新面貌延續在地關懷

（中央社記者趙麗妍台中19日電）無黨籍立委洪慈庸爭取連任失利，她昨天晚上在臉書預告將重整腳步，用新面貌延續在地關懷。洪慈庸幕僚今天表示，將另尋服務地點，整體呈現方式討論中。

洪慈庸爭取連任失利，立委任期將到1月底結束，她昨天晚上在臉書預告，將重整腳步，任期屆滿卸任後用新的方式和面貌，延續在地關懷；並請各界再給一些時間，也期待再次見面。那些未完成的、剛起步的，無論她未來身在什麼位置，都會繼續推動。

洪慈庸說，「為家打拚，服務的心依然都在」，這幾天她忙著走基層向大家致謝，也整理了4年來陪伴她與團隊的辦公室，過程有滿滿的回憶和感動，「曾被說不可能的建設，在這裡展開了序幕；曾經不合理的制度，也從這裡有了改變的契機。」

洪慈庸指出，服務處不只屬於她的團隊，也屬於每一名曾造訪、來電的鄉親朋友。她強調「因為有你的信賴，才有我們的存在；也因為你的期待，在地關懷的心意不會更迭」。

許多網友留言「慈庸加油」、「4年後等你回來」、「繼續耕耘，我們都支持你」，鼓勵洪慈庸，希望她繼續勇敢向前邁進。（編輯：洪學廣/李亨山）1090119