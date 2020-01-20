臨時會結束 蘇貞昌赴立院感謝致意

（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院臨時會院會今天結束，行政院長蘇貞昌會後前往立法院向立委致意；針對最新民調顯示，民眾對政府施政滿意度高達57%，蘇貞昌說，行政團隊努力回應民意而且接地氣，也感謝立法院大力的支持。

蘇貞昌也說，總統蔡英文執政4年，民眾給予高度肯定，行政團隊大家用心、用力，也謝謝民眾的信任，「我們會再更努力，回應人民期待。」

立法院臨時會院會今天三讀修正通過中華民國109年度中央政府總預算。總預算案原列歲出總額約新台幣2兆1022億元，經院會審議結果，減列約246億元，刪減比例1.17%。

而在臨時會結束後，蘇貞昌與行政院副院長陳其邁等人前往立法院向立委致意，而蘇貞昌在議場內也與多名民進黨籍立委拍照合影，現場氣氛熱絡、溫馨。

蘇貞昌接受媒體聯訪時被問到根據最新民調，蔡政府施政滿意度高達57%、他的滿意度高達56%的看法。

蘇貞昌說，蔡總統執政4年，民眾給予高度肯定，這4年來大家一起努力打拼，行政團隊努力回應民意而且接地氣，感謝立法院一直給予大力的支持，也謝謝民眾的信任，「我們會再更努力，回應人民期待」。

媒體追問，有很多立委這屆結束後就要離開，是否覺得惋惜；蘇貞昌指出，感謝所有的立委能夠為國家盡心盡力，不過，人生的劇本是早已寫好，到底會怎樣變化，其實都應該可以盡全力就好，隨著變化都應該會有更好的變化與安排，不必因為怎麼樣、有或沒有，就有得失的心。

對於內閣改組議題，媒體問蘇貞昌能否透露；他說，作為行政團隊就是要接地氣、回應民意，而世界的局勢跟人民的期待都不斷變化，所以政府的政策跟人事也都隨時可以調整。

另外，媒體追問關於高雄市長韓國瑜公布特勤隊照片，這樣是否適當；蘇貞昌指出，維安特勤都有專業考量與運作方式，應該尊重專業比較對。（編輯：郭萍英）1090120