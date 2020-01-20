國民黨改革 蔡正元：中常委分區由黨員直選

（中央社記者王承中、王朝鈺台北20日電）前國民黨立委蔡正元今天表示，國民黨改革的核心就是中常委制度，中常委已成「黨代表換票集團代理人」，無民意也無黨意，改革的唯一辦法，中常委分區由黨員直選，明訂每年募款責任，未達標者解職。

國民黨2020總統、立委大敗，黨內檢討聲浪四起，各界關注國民黨如何進行改革。代理主席林榮德提出超過60歲中常委全面退出中常會，引發黨內中常委議論。

蔡正元稍早在個人臉書粉絲專頁發文表示，國民黨改革真的比改選更重要。改革的核心就是中常委制度，前黨主席洪秀柱批評「萬年中常委」不是沒道理。

蔡正元指出，國民黨中常委已成為「黨代表換票集團代理人」，既沒有民意，也沒有黨意，兩年選一次，就忙著跑黨代表的婚喪喜慶。國民黨的中常委也不像民進黨的中常委，有具體的財務募款義務，純粹是有權無責的職務。

蔡正元表示，改革的唯一辦法，中常委分區由黨員直選，讓黨代表換票集團瓦解，而且要明訂中常委每年的募款責任，未達標者當然解職。有募款責任的中常委，對黨主席才有能力分擔責任和分享權力，才不會又和黨主席搞成換票集團。黨主席提名不分區立委，中常委才有參與權，中常會也才有黨務功能。

前立委謝國樑今天出席財團法人謝清雲先生文教基金會獎學金頒發典禮時表示，他鼓勵5、6年級年輕人出來承擔責任，如果有年輕一輩出來競選黨主席他會全力支持，「我也是國民黨一分子，假如需要，我貢獻自己力量，但不是參選（黨主席）」。

針對「中國國民黨」黨名是否應該拿掉「中國」兩字，謝國樑表示，如何對待中共和未來能否以台灣利益為核心，當作國民黨主軸才重要，討論這兩個字或是兩岸對九二共識的意涵落差有多少並非最重要，最重要的是民眾，尤其是青年看到國民黨能否代表台灣主流民意，代表台灣青年想法才最重要。

至於心中是否有適合的5、6年級人選，謝國樑說，他是主張年輕一輩參選，因此才提到5、6年級，但不一定是年輕就好，民眾關注的是國民黨有多大的反省能力和願意改革的幅度，而不是黨主席到底是幾年級。（編輯：蘇志宗）1090120