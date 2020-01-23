馬英九：鼓勵多人參選國民黨主席 可有更多選擇

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨主席改選，前總統馬英九今天表示，有人願意參選是好事，他抱持肯定的看法，若有比較多的人出來，讓大家有更多選擇，同時也可對改革方向提出看法，他高度鼓勵。

今天是小年夜，馬英九跟大姊馬以南依例一早來到台北市的興隆市場採買年菜及發放春聯，為因應武漢肺炎，今年馬英九不只自己戴上口罩，還特別準備了口罩，發給在市場採買的民眾跟攤商，讓不少民眾直呼好貼心。

對於國民黨主席選舉，馬英九在受訪時表示，有人願意參選是好事，他抱持肯定的看法。如果有比較多的人出來，讓大家有更多選擇，同時也可以對未來改革方向提出看法，這很有意義，他高度鼓勵。

國民黨中常會昨天通過成立改革委員會，馬英九指出，黨不管是組織結構、相關政策，都有一些可以檢討的地方，有這個機會非常好。對於是否檢討「九二共識，一中各表」，他說，任何政策都可以被檢討，關鍵在於是否有辦法提出更好的政策。他說，解決兩岸問題，到底是和是戰，恐怕要先想清楚。

馬英九女兒馬唯中在月初生子，媒體詢問第一次當外公過年的心情，馬英九笑著說，心情沒什麼不一樣，但被問到要包多少紅包給外孫時，馬英九表示，這是國家機密，跟某人的論文一樣。而馬以南則開玩笑表示，一定是包全部的財產，其實也沒多少。

至於要做什麼年菜，馬以南也表示，這是國家機密，但她透露今年由馬英九掌廚，還稱讚馬英九很會做菜。（編輯：蘇龍麒）1090123