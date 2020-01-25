陳宏昌指國民黨是一言堂 盼改革再站起來

（中央社記者葉臻新北25日電）總統蔡英文今天下午到蘆洲湧蓮寺發放福袋。湧蓮寺主委、前中國國民黨中央評議委員陳宏昌表示，國民黨一向是一言堂，他雖被開除黨籍，但仍盼國民黨能努力改革。

總統蔡英文下午在陳宏昌陪同下到湧蓮寺參香，蔡總統全程並未發言，陳宏昌致詞時除了恭賀蔡總統高票連任，也勉勵國民黨趕快改革、勇敢站起來，扮演能良性監督制衡的在野黨。

陳宏昌因大選期間批評總統候選人、現任高雄市長韓國瑜，遭開除黨籍。陳宏昌今天接受媒體聯訪時，媒體詢問陳宏昌過去也有呼籲過國民黨要改革，但國民黨好像都沒有聽進去。

陳宏昌表示，國民黨一向是一言堂，現在做到大敗，他也不過多批評，「但就像我的例子」，一言堂、聽不進建議的話，對政黨是不好的現象。

他說，自己被開除、不在黨內，但和國民黨還是有感情，所以還是希望國民黨能努力改革、勇敢站起來。

媒體詢問，外界有聲浪認為如果當初國民黨聽陳宏昌的話，韓國瑜選情就不會雪崩。陳宏昌表示，一個候選人有瑕疵的話，被提名有很大的不妥，為什麼國民黨好好一盤棋會走到輸，「我想問題很多」。

陳宏昌也表示，湧蓮寺不分黨派，任何一個政黨領袖、任何人都可以來，湧蓮寺都表示歡迎，當然蔡總統來也感覺很窩心，在初一就來湧蓮寺參拜，意義很大。（編輯：唐聲揚）1090125

總統蔡英文（右2）與民進黨主席卓榮泰（右）25日前往新北市蘆洲湧蓮寺參香。中央社記者葉臻攝 109年1月25日