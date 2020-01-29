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馬英九：台灣行有餘力下可提供中國防疫物資

最新更新：2020/01/29 11:26

（中央社記者余祥台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，前總統馬英九辦公室今天表示，政府目前限制口罩出口，但除了消極防堵，台灣也能有更積極的作為，可在行有餘力下，提供中國大陸防疫物資等醫療人道援助，降低疫情對兩岸人民的威脅。

馬英九辦公室透過新聞稿表示，面對武漢肺炎此一重大公衛事件，美、日等國都表示願意對中國大陸提供協助；準副總統賴清德也倡議，台灣應與國際社會攜手協助對岸防疫。

馬辦指出，政府目前已限制大陸旅客來台，並限制口罩出口，但除了消極的防堵之外，建議台灣也能有更積極的作為，若台灣的口罩產量及存量確實足供國內民眾需求，可在行有餘力下，提供中國大陸防疫物資等醫療人道援助，降低疫情對兩岸人民的威脅。

馬辦指出，兩岸已於2010年簽署醫藥衛生合作協議，其中就包括傳染病防疫合作，過去禽流感盛行時，已有合作先例，可供參考。雙方可在此基礎上共同防治武漢肺炎，中國大陸也應通報我方最新疫情資訊，切勿再趁機打壓，徒增台灣民眾反感。

馬辦表示，武漢肺炎疫情爆發以來，馬英九非常關切民眾的感受與需求，這兩天也親自了解，發現確實許多民眾買不到口罩，他完全體會民眾的恐慌與憂心，呼籲政府應政府應儘速了解民眾為何買不到口罩，清查是否有人惡意囤積，並提出具體有效對策，讓民眾安心。（編輯：林孟汝）1090129

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