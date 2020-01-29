若國軍官兵曾與赴陸家屬接觸 居家隔離14天

（中央社游凱翔台北29日電）因應武漢肺炎疫情，國防部長嚴德發今天說，各單位應主動掌握、調查官兵春節休假期間是否曾接觸自疫區返台、赴陸工作的親友，若有，經核定者採居家隔離14天，防範疫情在營區傳播。

軍事新聞通訊社下午報導，因應近日武漢肺炎疫情，嚴德發今天特別前往國軍聯合作戰指揮中心，與各軍司令部及作戰區高階幹部召開視訊會議，提醒防疫重點，強調國軍肩負守護國家安全重任，務必要做好防疫整備工作，保護官兵身體健康，維持部隊戰訓正常運作，確保部隊戰力。

嚴德發強調，任何單位、營區都不能發生群聚感染事件。

他說，國軍部隊是群聚的團體，必須格外謹慎重視防疫工作，各級幹部應參酌中央流行疫情指揮中心及軍醫局通報，配合政府政策，綿密防疫措施；同時教育官兵養成良好健康衛生習慣，具備防疫常識，避免出入人潮眾多的場合，減少被傳染機率，切勿因個人疏忽，使疫情進入營區。

嚴德發也依軍醫局專業分析，要求各單位人員進入營區前，必須先行量測體溫，營區內官兵每日應實施2次體溫測量，若出現發燒等症狀，應秉持「快速應變、快速處理」原則，立即送醫就診，並依規定完成通報。

嚴德發同時指示，各單位應主動掌握、調查，官兵春節休假期間是否曾接觸自疫區返台的親友，或是和赴陸工作親友，有密切互動者，都應做好個人健康，經核定者得採取居家隔離14天，觀察身體有無不適；對於疫情防範秉持「如臨深淵、戒慎恐懼」的態度，嚴密防範疫情傳播在營區發生的機率。（編輯：林孟汝）1090129