WHO專家會議今召開 友邦聖露西亞挺台灣參與

（中央社記者陳韻聿台北30日電）世界衛生組織（WHO）今天將就蔓延全球的武漢肺炎召開緊急委員會會議，台灣第二度未獲邀與會。友邦聖露西亞發布聲明，呼籲各國勿短視近利，應讓台灣充分參與國際防疫。聲明已送往WHO。

WHO專家會議今天將討論新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。繼23日此類會議首度舉行後，台灣專家再度遭排除。

根據台灣駐聖露西亞大使館指出，聖國總理查士納（Allen Chastanet）已指示政府就武漢肺炎疫情發布聲明，呼籲WHO確保台灣能夠充分參與國際協商、策畫及決策，以利監測與控制病毒傳播。

駐聖露西亞大使館指出，聖露西亞政府已將聲明傳送WHO秘書處，並同步由聖露西亞駐台大使館對外發布。

聲明以2003年爆發的SARS疫情為例，指出疫情不分國界，皆足以對國際社會和經濟造成巨大破壞，為免災難重演，各國必須迅速控制武漢肺炎疫情、避免危機擴大，為此各國，尤其是疫區附近所有國家，必須通力合作採取有效措施，絕不能短視近利，為私慾阻礙國際防疫的資訊交流、協商與合作。

聲明也指出，台灣是亞太地區交通樞紐，人口多達2300萬人，WHO應確保台灣能夠充分參與防疫的國際協商、策劃與決策過程，以利監測與控制病毒、杜絕肺炎疫情擴大。

目前台灣境內已有8個武漢肺炎確診病例，對台灣再度遭WHO排除於專家會議之外，外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示高度遺憾。

歐江安強調，疾病無國界，政治不可凌駕人類健康安全之上，WHO的作為等同讓政治凌駕台灣2300萬名民眾人權。

歐江安重申，國際防疫和抗疫合作不應獨漏台灣，台灣位居抗疫最前線，應在第一時間取得新型冠狀病毒全面資訊，以利防疫工作進行；此外，台灣也有完善醫療和防疫體系，有能力也樂意和全球分享抗疫經驗，武漢肺炎疫情再次凸顯防疫不容任何漏洞，WHO應秉持專業考量、屏除政治偏見，邀請台灣參加專家會議、世界衛生大會（WHA），以及各項防疫相關活動和機制。（編輯：蘇龍麒）1090130