立院新會期 時力推反紅媒等25項優先法案

（中央社記者王揚宇台北30日電）時代力量立法院黨團今天召開記者會，說明未來的優先法案，包括反紅媒、中資冒名課以刑責、囤房稅、反媒體壟斷、礦業法、人民參與審判等22大類，共25項法案。

第10屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念，而時代力量不分區立委當選人邱顯智、王婉諭、陳椒華今天在黨團會議室召開記者會，說明時力黨團在立法院第10屆第1會期的優先法案。

記者會一開始，邱顯智先宣布黨團幹部，他為總召，書記長為陳椒華、幹事長王婉諭，黨團主任為時代力量立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫。

邱顯智表示，時力黨團未來在立法院跟各政黨的合作或競爭關係，會秉持就事論事的態度，如果各政黨願意支持時力推出的法案或議題，或時力堅持的價值，例如居住正義、司法改革等，當然歡迎，也希望大家合作一起推動進步價值的法案。

邱顯智說明這22大類、25項法案的內容，包括修正廣電三法（反紅媒，強化民主防衛）、兩岸人民關係條例（中資借名冒名課以刑責）、房屋稅條例（囤房稅）、貪污治罪條例（提高假釋出獄門檻等）、刑事訴訟法（完備被害人訴訟參與）、礦業法（原住民族諮商同意等）、集會遊行法（登記制改報備制）。

此外，包括制定三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例草案、刑事陪審法草案、媒體壟斷防止暨多元維護法草案、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案、公益揭發保護法草案。

環團出生的陳椒華表示，未來會督促空污法執行問題，而在能源管理部分，她會推動建築節能以及綠能等議題；至於廢棄物管理問題，她說，廢棄物不當掩埋在環境敏感區，導致地下水遭污染，未來會努力推動相關修法。

王婉諭指出，自己努力的方向，是為弱勢在國會勇敢發聲，守護台灣孩子，例如致力兒少保護、完備被害人訴訟參與等，包括推動被害人的訴訟詰問權等。

媒體詢問，時代力量希望立法院的開議時間為何時，以及對於台灣民眾黨立委當選人蔡壁如日前拋出籌組在野大聯盟的看法。

邱顯智說，越快越好，「最快7號可以開議」；至於在野大聯盟部分，他聽起來有點雞皮疙瘩，而現在的在野黨團有3個，時力跟國民黨的價值（同婚、媒體、主權等）幾乎剛好相反，這要怎樣來組聯盟，而且民眾黨對很多議題沒有表態，在這種情況下，要怎樣來組大聯盟。

不過，邱顯智表示，針對特定議題，例如環境、司改等議題，若有個別委員或黨團願意支持，比如說時力要推犯罪被害人保護，讓被害人有獨立的上訴權、調查證據權、詰問權等，大家一起合作，讓法案可以更進一步。（編輯：郭萍英）1090130