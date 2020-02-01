武漢肺炎致台義暫停直航 高嘉瑜：受中國池魚之殃

（中央社記者余祥台北1日電）立法院第10屆立法委員今天報到、就職，民進黨立委高嘉瑜針對武漢肺炎致台義暫停直航表示，台灣醫療、防疫水準技術比世界上很多國家好，疫情相較下也控制得宜，卻因中國受到池魚之殃、不公平的待遇。

武漢肺炎30日現蹤義大利，義國對中國下達禁航令，台灣也入列。高嘉瑜走紅地毯報到前接受媒體聯訪時表示，風波延燒，台灣受到很多不公平待遇，WHO國際參與的空間被打壓，未來在立法院希望多為守護主權盡一些心力。

勞動部職業安全衛生署日前發布武漢肺炎職場防護指引，讓外界以為每個事業單位雇主都應置備並提供足量口罩，遭高嘉瑜批「何不食肉糜」，職安署昨天澄清，僅有感染之虞醫療院所雇主應提供並置備。

高嘉瑜今天說表示，可能是勞動部第一時間沒把規定說清楚導致，導致誤解，解釋清楚之後有好一點，但畢竟現在處於兵荒馬亂的時期，任何沒有注意到的小細節都會引發風波。

針對參選國民黨主席的前副主席郝龍斌拋出，若大陸不承認中華民國，可以考慮三通是否要繼續進行下去，高嘉瑜說，郝龍斌突然180度轉變，郝龍斌的驚人之語，會讓人覺得今日國民黨否定昨日國民黨。

她說，國民黨現在的問題就是父子騎驢，讓人不知道國民黨一貫的兩岸主張到底是什麼。

高嘉瑜今天身穿湖水綠上衣配黑色長褲，單槍匹馬走紅毯。她說，原本想跟外婆一起來，但因為天氣很冷，自己走就好。

談及成為新科立委的心情，她說，過去曾當過立委助理，時隔多年再回到這裡，身分不一樣，心情也不一樣，一方面非常開心，另一方面也滿沈重的，選民對她的期待滿大的，也有很多政見要落實。

她說，尤其最近因為武漢肺炎疫情，民眾有很多不同意見跟想法，口罩問題還有很多要處理改善的地方，希望趕快處理好。（編輯：蘇龍麒）1090201