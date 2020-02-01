新國會啟動 游錫堃蔡其昌當選正副院長

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院第10屆立委今天報到，選出新任立法院長游錫堃、蔡其昌也順利連任副院長，除了正副院長選舉外，包括賴品妤、吳斯懷等多位新科立委動向都是焦點，而隨著新國會啟動，修憲議題也浮出檯面。

立法院第10屆立法委員今天上午8時報到，議場前鋪設紅地毯歡迎新科立委，本屆搶下頭香的是民進黨立委陳歐珀，隨後是首度進軍國會的台灣民眾黨5席不分區立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如；第三則是參與國民黨主席補選的立委江啟臣。

紅毯上也出現許多焦點，本屆最年輕的民進黨立委賴品妤與無黨籍立委林昶佐「師徒」一起走上紅毯，一頭俐落短髮的賴品妤搭配長髮的林昶佐，成為焦點；民進黨立委趙天麟、林淑芬、賴瑞隆及國民黨立委蔣萬安、洪孟楷等人帶著孩子一起走紅毯，格外溫馨。

原住民族立委部分，民進黨立委陳瑩、伍麗華進場時，與族人穿著傳統服飾，一邊手舞足蹈，一邊高唱原住民歌曲。

第10屆立委完成宣誓就職後，也在議場前合影留念，隨即舉行院長選舉。民進黨這次在立委選舉單獨過半，開票結果，游錫堃獲得民進黨團63席、民眾黨團5席、時代力量黨團3席以及無黨籍林昶佐、台灣基進陳柏惟等黨派立委支持，拿下73票順利當選，成為第二位民進黨籍立法院長；副院長部分，現任副院長蔡其昌獲得65票、出席委員過半票數當選，也是首位連任的民進黨籍副院長。

國民黨在這屆立委拿下38席，但上午院長選舉開票時，國民黨立委楊瓊瓔得1票、民進黨立委賴品妤得1票，國民黨院長人選賴士葆僅獲36票，疑似有國民黨立委投錯票；下午副院長選舉開票時，又出現國民黨立委鄭天財、溫玉霞各獲1票，國民黨副院長人選楊瓊瓔也只拿下36票。賴品妤、溫玉霞紛紛喊冤，表示沒有把票投給自己。

此外，選前因赴中事件引發爭議的國民黨軍系立委吳斯懷表態將以進入立法院外交及國防委員會為首選。上屆外交國防委員會召委、民進黨立委趙天麟表示，若吳斯懷執意進入國防委員會，擬修內規全面抵制。

下午5時正、副院長宣誓就職，游錫堃在就職後，也立刻簽署第一份公文，就是立法院秘書長的人事公文，宣布由現任秘書長林志嘉續任。

游錫堃表示，第10屆國會將在「人民的國會、開放的國會、專業的國會」基礎上，繼續興革與發展；未來4年他也提出3個方向，包括優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟等「三化」，共同建構多元理性的新國會。

隨著新國會啟動，未來是否涉及修憲議題也備受關注，「18歲公民權」包括民進黨、民眾黨、時力都表態支持，因涉及修憲高門檻，國民黨團動向成為關鍵。民進黨團總召柯建銘拋出「一要件、三共識」，「一要件」是必須由總統蔡英文主導，待520第二任就職後，尊重總統意見；「三共識」是必須在民進黨內、朝野與社會都有共識等條件下，才可能成局。（編輯：郭萍英）1090201