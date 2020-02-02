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朱立倫：北京應停止杯葛 讓台灣回到WHO

最新更新：2020/02/02 12:42

（中央社記者游凱翔台北2日電）武漢肺炎疫情延燒，前新北市長朱立倫今天表示，台灣有亞洲卓越的醫療及公衛經驗，不管兩岸多少政治分歧，北京都不應該在世界衛生組織（WHO）杯葛台灣，形成防疫漏洞。他呼籲北京正視大局，停止杯葛，讓台灣回到WHO。

朱立倫上午在臉書粉絲團發文表示，武漢肺炎疫情爆發以來，看著染病與死亡數字攀升，目睹武漢醫療現場的紊亂，又聽聞當地台商的急切求援，內心十分焦慮。

朱立倫指出，台灣有亞洲卓越的醫療與公衛經驗，在這種關鍵時刻能夠幫忙，也應該幫忙。台灣人身為全人類社群一份子，不該被摒除在第一手的防疫資訊之外，不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，形成一個防疫漏洞。

朱立倫強調，武漢肺炎爆發，正需要東亞共同合作，他呼籲北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到WHO，回到防疫的第一線。

朱立倫也說，武漢疫情爆發以來，醫療體系負荷龐大，台灣也不願見到滯留武漢的500名台商台幹成為武漢負擔，台灣人自己能照顧，也請北京當局儘速同意，並協助台灣安排包機，接這些台灣人回家。（編輯：林淑媛）1090202

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