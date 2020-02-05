傅崐萁恢復國民黨籍 花蓮縣黨部主委指很無奈

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）中國國民黨中常會今天通過立委傅崐萁恢復黨籍案，國民黨花蓮縣黨部主委張峻表示，黨內現在群龍無首，卻急著表決此案，不但不符合程序，也罔顧地方民意，對結果感到無奈。

傅崐萁2009年時任國民黨立委，在未獲黨提名情況下，執意脫黨參選花蓮縣長，遭到國民黨開除黨籍，至今都以無黨籍身分參選公職。

國民黨下午召開中常會，中常委李昭平臨時提案，為擴大國民黨力量，協助國民黨重返執政，傅崐萁在民國103年及108年兩度申請恢復黨籍，皆未獲核准，擬請常會核准傅崐萁申請恢復黨籍。會中通過恢復傅崐萁黨籍案。

第十屆立委選舉花蓮縣泛藍分裂，如今傅崐萁恢復黨籍。張峻今天接受媒體訪問時指出，很無奈，應等到新任黨主席上任後再決定，且程序不符，與地方民意相左。

國民黨花蓮縣黨部表示，黨章對恢復黨籍有一定程序，傅崐萁黨籍原在黃復興黨部黃榮華支黨部第四區黨部，就應從地方考紀會開始，再經縣黨部決議後，送黨中央核備，由下而上，而非中常委們自行開會決定。

花蓮縣黨部指出，遭停權的國民黨花蓮縣黨部前任主委鄒永宏就曾試圖為傅崐萁恢復黨籍，黨中央當時以未達法定過半人數等程序不符予以駁回，既然有黨章就該照程序走。

爭取多年後恢復黨籍，傅崐萁透過幕僚在媒體群組表示，恢復黨籍就是擴大戰力，團結在野陣營，在國民黨最落魄時恢復黨籍，就是希望可以振衰起弊，協助中興國民黨。（編輯：戴光育）1090205