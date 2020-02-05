台灣基進：徐正文淚裡不是人情味 是滿滿中共味

（中央社記者王淑芬高雄5日電）武漢台商救援會長徐正文居間聯繫武漢台商包機返台，但疑有多人非台籍惹議，他今天召開記者會哽咽表示，盼大家多點人情味，台灣基進批評，「淚裡不是人情味，是滿滿中共味」。

徐正文擔任武漢台商救援會長，居間聯繫武漢台商返台，但首批台商包機返台卻出現1名武漢肺炎確診病例，且包機中疑似有多人非台灣籍乘客，受到外界質疑。徐正文則在記者會中要大家「少一點政治，多一點人情味」，趕快讓滯留武漢的台灣人包機返台。

台灣基進今天在臉書貼文指出，徐正文不斷發表錯誤資訊，甚至在他「努力協助」下誕生的第一批返台名單中，有許多人根本非台灣籍，而是台商們的中國籍配偶。

基進質疑，徐正文身為救援會會長，掌握登機名單權力，卻優先將中國籍妻小送上飛機，以「台灣政府阻擋」為藉口，合理化自己的行為，讓仍滯留武漢的台灣人情何以堪。

基進進一步指出，徐正文小動作多，今天又聲淚俱下要大家趕快救人，眼淚裡不是人情味，而是滿滿的中共味。

基進更表示，徐正文是國民黨第20屆中央委員、大陸台商黨代表、黃復興黨部顧問，也在韓粉中號稱「鋼鐵俠」，甚至還具有中國一些城市的特邀政協委員身分等。（編輯：洪學廣）1090205