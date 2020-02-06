徐正文言行引爭議 江啟臣：考紀會應了解與處理

（中央社記者劉冠廷台北6日電）湖北台灣同胞返台救援會長徐正文居間聯繫武漢台商包機返台，現在引發不少爭議，國民黨主席參選人、立委江啟臣今天說，呼籲國民黨考紀會應主動了解與處理，不要讓社會對國民黨有所誤解。

徐正文居間聯繫武漢台商返台，但首批台商包機返台卻出現1名武漢肺炎確診病例，且包機中疑似有多人非台灣籍乘客，受到外界質疑。

江啟臣今天受訪時表示，防疫的工作不必去分朝野或是藍綠，也不要因為兩岸政治意識形態的堅持，喪失第一時間該做的防疫工作；他呼籲兩岸應放下政治上的考量，以救人為優先，讓所有台灣人民能夠順利返鄉，這是兩岸能夠化解歧見、釋出善意的最佳時機。

江啟臣說，他知道國民黨中央在先前的協助工作上，盡了最大的力，徐正文的言行引起外界的爭議，這部分呼籲考紀會應主動了解與處理，不要讓社會各界對國民黨有所誤解。

媒體也問到，在這次黨主席補選的路上，是否感到青壯派在改革上，走得非常艱辛，江啟臣對此表示，改革本來就是會有很多困難與挑戰，但國民黨內有心想改革的人，就不會畏懼，就勇敢的向前走，他也提出，國民黨必須勇敢改變，讓社會看見，改變的勇氣與決心，若不跟上時代與民意，政黨是非常容易被淘汰的。

此外，針對立委傅崐萁恢復國民黨籍，傳出這是要給青壯派下馬威，江啟臣說，這想太多了，現在國民黨最重要的，就是往增加黨團的戰力這方向去思考，黨中央如何處理黨籍，有其制度，這部分尊重，最重要的是強化黨團戰力，畢竟新會期即將開始，國會是國民黨最重要的戰場，因此如何凝聚共識，與議題設定上，如何凸顯出稱職的在野黨，這是國民黨優先的要務。（編輯：蘇志宗）1090206