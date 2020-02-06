武漢包機爭議 綠委：台灣人與台商不是肉票

（中央社記者王揚宇台北6日電）針對首批武漢台商包機爭議，各界將矛頭指向居中協調的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文等人；民進黨立委賴品妤今天受訪指出，台灣人、台商不是這些人的肉票，請他們拿出人道與人權。

為避免民眾恐慌瘋搶口罩，民進黨立委林楚茵、吳思瑤、洪申翰、范雲、賴品妤今天舉辦「我罩你，你先領」活動，呼籲國人將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員，並於會後接受媒體聯訪。

針對首批武漢台商包機回台所引發的爭議，賴品妤表示，第一架包機回來的人，原先預期是老弱婦孺和有需要的人，但他們居然不在飛機上，呼籲中國共產黨與徐正文，疫情爆發時，他們高喊人道、人權，拜託他們要真的做到，台灣人還有台商不是這些人的肉票，請他們拿出口中說的人道與人權。

吳思瑤指出，針對第一架包機發生的漏洞，陸委會已經提出相關說明，而有了第一架包機的經驗，後續第二架包機回台的過程中，一定要詳加檢視人員名單，她尊重行政院相關部會的做法，也支持行政院、陸委會詳加嚴格執行後續的包機作業。

記者也詢問世界衛生組織是否有中國政治黑手伸入等問題；吳思瑤說，全世界可以看得很清楚，除了在武漢肺炎的相關措施上，中國不折不扣是全球的trouble maker，對於WHO這樣一個國際組織也能看到中國黑手不斷伸入，在此面向上，中國未來的操作都會適得其反。

吳思瑤表示，中國越用政治黑手打壓，其實正是為台灣開啟另外一扇窗，台灣要把握此契機，向國際宣揚台灣的醫療軟實力。

賴品妤指出，疾病防疫之時，其實就是檢驗檯面上政治人物的態度以及人格之時，昨天世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在回應媒體詢問有關中國有無隱瞞武漢肺炎的問題時，回答說「不能說有跟沒有」，這跟高雄市長韓國瑜有什麼不一樣，他是世衛韓國瑜嗎？

范雲表示，台灣只要防疫做得好，全民一起團結作戰，就可以證明「過去是我們需要WHO，未來是WHO需要我們」。（編輯：蘇志宗）1090206