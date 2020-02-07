防疫新思維 江啟臣推主席補選線上投票

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨主席補選參選人、立委江啟臣今天在臉書表示，12日黨主席政見發表會以直播方式辦理，避免大型集會，他也建議這次補選採黨員線上投票機制；面對疫情，應有新思維、新作法。

國民黨主席補選由江啟臣對戰前副主席郝龍斌，將在12日進行政見發表會，3月7日投開票。

因應武漢肺炎疫情，江啟臣表示，昨天黨部與2位參選人辦公室已敲定12日辦理線上政見發表會，避免大型集會。

他呼籲這次補選應拿出高規格的防疫標準，例如，要求選務人員全程戴口罩，排隊間隔拉大，入場量體溫、酒精消毒等，也可以請教防疫專家提出更好的動線規劃，將這次的投票，當成防疫期間集會的範例。

他並建議，黨中央可以開始黨員線上投票的機制，用黨證號與其他個人資訊，雙重認證登入投票；投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票。面對疫情，要有新思維、新作法，而不是停下所有腳步停滯不前。

江啟臣辦公室補充說明，線上投票是否能在這次補選實施，要看國民黨中央選務相關單位技術上是否來得及，但不論這次是否實施，推動數位化和網路化是江啟臣未來當選黨主席規劃的方向。

此外，立委傅崐萁恢復黨籍案遭黨內質疑不符合程序正義，江啟臣上午接受媒體聯訪時表示，任何人離開國民黨都有各自的理由，要回到國民黨就是照程序走，至於恢復黨籍的程序為何，應由黨中央說明，「一切以制度為主」。

江啟臣說，恢復黨籍是制度的行使，若黨內認為這個制度要調整，可以拿出來討論，並取得內部共識後進行修正，否則就是應以現行規範來走，對於所有要恢復黨籍的人，都應用同樣的標準看待。

國民黨這次共有49位中央委員登記參選中常委，其中爭取連任的為17人，江啟臣說，這次登記中常委的情況跟前幾次不同，爭取連任者大幅減少，有助中常會的換血，但外界更關注的是中常委的決策角色是否跟過去不同。

他表示，若當選主席，盼能集體領導，也將成立集體決策平台，盼快速結合民意，形成黨的決策。

國民黨中央委員徐正文遭停權，媒體詢問此舉是否切割徐正文，為武漢台商包機返台一事止血，江啟臣說，徐正文發言引發爭議，對國民黨造成傷害，不希望社會大眾因此對國民黨有所誤解，以黨紀處分是很正常的事，國民黨該做的事就應該要做。

媒體詢問，國民黨7人小組是否該一併檢討，江啟臣說，7人小組所扮演的角色他們已經充分說明，7人小組只是協助台商、民眾能順利回台，在兩岸缺乏政府對政府溝通管道的情況下，國民黨在可以協助的範圍內盡量幫忙，但至於包機安排，7人小組沒有參與。（編輯：謝佳珍）1090207