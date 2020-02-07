民眾黨團籲疾管署 提供郵輪乘客動向給地方政府

（中央社記者郭建伸台北7日電）郵輪鑽石公主號1月31日停靠基隆港，有2694人入境，但目前全船累計武漢肺炎確診達61例。對此，台灣民眾黨立法院黨團呼籲，疾管署需提供遊客確定的行程給地方政府，必要時需封閉相關地點全面消毒。

此外，民眾黨團也指出，媒體報導2694名旅客下船僅填寫健康聲明卡，未量體溫就入境，若屬實恐成防疫最大破口；基隆港務分公司應公開說明，鑽石公主號乘客入境台灣時的相關檢疫措施。

停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪再添41人確診感染武漢肺炎，目前累計武漢肺炎確診人數達61例；由於郵輪在1月31日曾停靠基隆港，有2694人入境，旅客動向引發外界關注。

民眾黨團今天透過新聞稿表示，旅客行蹤因旅行社與郵輪簽訂保密協定，僅回報給疾管署，導致地方政府無法精準掌握確切行程地點，有效進行消毒工作。

民眾黨團呼籲，中央地方應攜手合作，疾管署等中央相關單位需提供下船遊客確定的行程、人數及地點，以及使用的交通工具給地方政府，以利地方政府消毒防疫工作的規劃與執行，必要時需封閉相關地點進行全面消毒。

民眾黨團指出，根據報導，當時下船入境台灣的2694名旅客僅填寫健康聲明卡，未量體溫就入境，如屬實將成為防疫最大破口，強調基隆港務分公司應公開說明鑽石公主號旅客入境台灣的相關防疫措施。

民眾黨團表示，目前已確認鑽石公主號有1名台灣女性乘客確診，駐外單位應提供必要的協助；另外，麗星郵輪寶瓶星號目前仍停留在日本那霸外海，船上有1709名台灣旅客，因郵輪人口密集、互動頻繁，建請相關單位加強檢疫措施，避免鑽石公主號事件重演，造成大台北地區人民人心惶惶。（編輯：蘇志宗）1090207