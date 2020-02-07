武漢肺炎延燒 朱立倫籲北京同意台灣派機接人

前國民黨主席朱立倫（中）7日針對武漢肺炎疫情發文，他肯定台灣防疫做得比許多國家好很多，並呼籲北京當局儘速同意台灣派機接人。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北7日電）前國民黨主席朱立倫今天針對武漢肺炎疫情發文，他肯定台灣防疫做得比許多國家好很多，並呼籲北京當局儘速同意台灣派機接人，避免額外困擾，只要有台灣人要回台灣，包括有居留權的家屬，都應該全力幫忙。

朱立倫在臉書響應口罩「我OK你先領」活動，呼籲把口罩優先留給更需要的人。他並提到首先揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」、醫生李文亮去世讓人痛心，最早提出疫情警告，先是被扣上「造謠者」被訓誡，後來成為感染者、犧牲者。34歲年輕醫師的殞命，不僅凸顯武漢疫情的嚴峻，更成為言論自由價值的象徵。

朱立倫說，同天，台灣第一個感染者痊癒出院，證明在妥善醫療的支持下，疾病仍能戰勝。過去他擔任多年的地方首長、也擔任過H1N1時中央防疫總指揮官，深深體會到，台灣有專業的醫療人員與防疫人員，有良善的社會能量，這次遇到嚴重的疫情，但到目前為止，台灣在防疫工作上做得比許多國家好很多。

他說，包機回台，是許多身陷疫區台灣人的期待，但包機上的防疫安排很重要，不能讓包機本身成為疫情擴散的風險窗口。而諸多環節的配合，包機應該由政府作為主要窗口。

朱立倫呼籲，疫情當前，北京當局儘速同意台灣派機接人，只要有台灣人要回台灣，包括有居留權的家屬，也都應該全力幫忙。面對眼前對岸封鎖疫區的擴大，未來可能驟升的返台需求，政府也應立即清查可用的各種閒置空間，預作準備。

朱立倫強調，自私恐懼比病毒可怕，疫情當前，最重要的是不分朝野團結一起，支持政府做好所有防疫工作，不要再有任何人，藉機挑起政治惡鬥。

前國民黨副主席郝龍斌也在臉書表示，武漢肺炎吹哨者李文亮因病逝世，讓人心痛，這也讓大家清楚認識到，對抗疫情，資訊的公開透明有多重要，實事求是，不隱匿、不逃避，才能真正對症下藥。

郝龍斌說，在對抗疫情過程中，只要政府資訊公開透明，民眾最不需要的就是恐慌，應該把這些抗疫的醫療物資，優先提供第一線的醫護人員、公務人員使用，畢竟這些醫護人員，為了對抗疫情才是真正暴露在高風險之中，默默盡他們的本分。

郝龍斌表示，對於台灣正在第一線抗武漢肺炎的醫療人員，更要尊敬、珍惜、支援、支持。（編輯：謝佳珍）1090207