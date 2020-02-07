總統：武漢包機處理弱勢檢疫優先 沒有政治考量

總統蔡英文（中）7日上午在行政院副院長陳其邁（左）陪同下，到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）及全體防疫同仁；致詞時感謝友邦支持全球防疫應納入台灣。中央社記者郭日曉攝 109年2月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天表示，處理下一次包機，弱勢與檢疫優先兩原則必須再確立，防疫期間，疫病的處理與人民生命的保護是最優先的考量，「我們沒有政治考量」。

總統蔡英文上午到衛福部疾管署，慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫人員。總統對第一線防疫人員再度表達鼓勵、肯定與感謝，並希望辛苦工作之餘，能夠有足夠的休息，照顧自己才能照顧國人。

總統表示，這段時間以來，因為所有同仁的努力，從口罩的鋪貨、實名制的上路、武漢台灣鄉親的回台、以及到所有確診案例的救護等，承載很多困難的任務，就是因為有這一群日以繼夜、全心投入的同仁，才能夠有效控制疫情。

總統告訴國人同胞，不需要恐慌，對整體防疫系統與人員、指揮中心有信心，按照指揮中心進行所有防疫作為，會很有效率掌控所有情勢，希望在國人同胞同心協力與共同努力之下，可以安然度過疫情的挑戰。

針對中國方面指稱台灣阻礙台人返鄉，總統表示，防疫期間，疫病處理跟人民生命，是最優先考量，沒有政治考量。希望在處理下一次包機的時候，要再確認一次，弱勢優先、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實。

面對記者提問，返台包機出現不確實名單，是否會影響第二次包機進度、國台辦指稱台灣當局片面阻撓第二次包機台商返台，總統表示，武漢台灣鄉親都是我們的同胞，希望提供他們最好的照顧，透過多元管道與對方溝通處理原則與優先順序，希望得到對方的配合。

總統進一步說，已把這些原則都轉達對方，對方也願意配合進行，但後續出現第一批回台名單、由中國方面所主導的名單，並沒有符合這些優先順序，一方面對於弱勢者或需要立即處理的人，沒有搭上回台第一次班機，讓他們處在一個更困難的情況。

另一方面，對台灣的檢疫也造成一定的困擾，總統說，現階段處理下次包機時，還是要再確立一次弱勢與檢疫優先原則，兩原則必須確實落實。

總統特別說明，現在防疫期間，疫病的處理與人民生命的保護是我們最優先的考量，「我們沒有政治考量」，只要雙方能夠善意相互合作與溝通，相信我們一定有能力把人民照顧好。

記者追問雙方為了討論原則卡關，造成台灣人民無法返台，是否妨害一開始救援的目的，總統表示，目前都是持續溝通的狀態，我們的基本原則與初心都不變。（編輯：蘇志宗）1090207