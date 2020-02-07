總統：武漢包機處理弱勢檢疫優先 沒有政治考量
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天表示，處理下一次包機，弱勢與檢疫優先兩原則必須再確立，防疫期間，疫病的處理與人民生命的保護是最優先的考量，「我們沒有政治考量」。
總統蔡英文上午到衛福部疾管署，慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫人員。總統對第一線防疫人員再度表達鼓勵、肯定與感謝，並希望辛苦工作之餘，能夠有足夠的休息，照顧自己才能照顧國人。
總統表示，這段時間以來，因為所有同仁的努力，從口罩的鋪貨、實名制的上路、武漢台灣鄉親的回台、以及到所有確診案例的救護等，承載很多困難的任務，就是因為有這一群日以繼夜、全心投入的同仁，才能夠有效控制疫情。
總統告訴國人同胞，不需要恐慌，對整體防疫系統與人員、指揮中心有信心，按照指揮中心進行所有防疫作為，會很有效率掌控所有情勢，希望在國人同胞同心協力與共同努力之下，可以安然度過疫情的挑戰。
針對中國方面指稱台灣阻礙台人返鄉，總統表示，防疫期間，疫病處理跟人民生命，是最優先考量，沒有政治考量。希望在處理下一次包機的時候，要再確認一次，弱勢優先、檢疫優先原則，這兩個原則必須確實。
面對記者提問，返台包機出現不確實名單，是否會影響第二次包機進度、國台辦指稱台灣當局片面阻撓第二次包機台商返台，總統表示，武漢台灣鄉親都是我們的同胞，希望提供他們最好的照顧，透過多元管道與對方溝通處理原則與優先順序，希望得到對方的配合。
總統進一步說，已把這些原則都轉達對方，對方也願意配合進行，但後續出現第一批回台名單、由中國方面所主導的名單，並沒有符合這些優先順序，一方面對於弱勢者或需要立即處理的人，沒有搭上回台第一次班機，讓他們處在一個更困難的情況。
另一方面，對台灣的檢疫也造成一定的困擾，總統說，現階段處理下次包機時，還是要再確立一次弱勢與檢疫優先原則，兩原則必須確實落實。
總統特別說明，現在防疫期間，疫病的處理與人民生命的保護是我們最優先的考量，「我們沒有政治考量」，只要雙方能夠善意相互合作與溝通，相信我們一定有能力把人民照顧好。
記者追問雙方為了討論原則卡關，造成台灣人民無法返台，是否妨害一開始救援的目的，總統表示，目前都是持續溝通的狀態，我們的基本原則與初心都不變。（編輯：蘇志宗）1090207