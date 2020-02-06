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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

蘇貞昌：武漢台商包機返台完全走樣 下不為例

最新更新：2020/02/06 12:34
行政院長蘇貞昌（圖）6日表示，武漢台商包機回台整件事「完全走樣，下不為例」。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌（圖）6日表示，武漢台商包機回台整件事「完全走樣，下不為例」。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院長蘇貞昌今天表示，武漢台商包機回台整件事「完全走樣，下不為例」，這次竟然有確診病例「矇混上機」，接下來的包機務必要政府對政府磋商，不容許任何中間人招搖邀功。

首批武漢台商包機回台，但傳出名單與原先不同，且機上有一名武漢肺炎確診病例。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌上午在行政院會中，針對武漢肺炎台商包機回台的缺失表示，整體事件「完全走樣，下不為例」。

Kolas表示，蘇貞昌今天也提出四點要求，第一是接下來任何包機必須弱勢優先，如臨時出差到大陸、長期用藥、年長年幼的人民必須優先；第二是檢疫優先，這次竟然有確診病例「矇混上機」，當然抵達台灣的病患會全力救治，但機上其他乘客的安全也非常重要，必須落實人員上機前檢驗。

蘇貞昌說，第三，對方應事先提供名單供台灣方面確認，不容許關機艙門前才提出名單，導致來不及確認；第四包機要政府對政府磋商，至少海基會對海協會，不容許任何中間人居間處理，招搖邀功。

陸委會法政處處長蔡志儒表示，有特殊病症者都跟相關部門經過協調，希望協助緊急處理，第一波有把一位特殊病例名單提供給陸方，希望安排在第一批包機裡面，但相關名單沒有落實。現在都保持聯繫，會做最好的協助安排。

衛福部長陳時中說，將來要兩會協商，確保名單符合弱勢優先，衛福部是醫療單位，只要進到台灣就全力救治；台灣方面有要求吃退燒藥必須要在登機填表時勾選，如果沒有勾選，將會嚴懲。（編輯：紀淑芳）1090206

滯留中國武漢的台商首批247人包機3日抵台，但有多名搭機者非國人，引發爭議。圖為首批包機抵台後醫護人員上機諮詢檢疫。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日
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