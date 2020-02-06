徐正文：武漢包機247人名單 非我能決定

滯留中國武漢的台商首批247人包機3日抵台，但有多名搭機者非國人，引發爭議。圖為首批包機抵台後醫護人員上機諮詢檢疫。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者余祥台北6日電）滯留中國武漢的台商首批247人包機3日抵台，但有多名搭機者非國人，引發爭議。居中協調的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文今天表示，雙方政府只提供需返台的503人名單，至於如何挑選這247人並非救援會可以決定的。

首批武漢台商包機返台後，爆發一連串爭議，其中一名為確診病例，徐正文日前受訪時說，該名確診病例不在原名單內，第一批返台人數為247人，比救援會多出3人。

壹週刊報導，機上有多達1/5，約50、60個人並非中華民國籍的台灣人，甚至連急需回來治療的重症血友病患者，都沒有在第一批的名單內；到底是誰決定這份名單？就是由徐正文、武漢台協會長蕭永瑞及大陸台辦決定，而且徐正文是在飛機起飛前一個多小時，才將名單傳給陸委會。

滯留武漢的台商首批247人包機返台後，爆發一連串爭議，居中協調的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文（前中）6日表示，雙方政府只提供需返台的503人名單，至於如何挑選這247人並非救援會可以決定的。（中央社檔案照片）

徐正文今天在臉書發出聲明表示，他們是在1月29日雙方政府談判破裂之後，才由民間組織自己救自己的行動，與其他組織沒有關係。

他說，建議將老人、小孩、出差、旅遊、探親者，以及慢性疾病患者快點送回家，也就陸委會所說優先返台人員，但如果雙方政府加速每天2班或是一次4班，相隔1、2天就可以把大家送回家，就沒有什麼優先原則。

他強調，雙方政府只有提供需要返台503人員名單，至於哪些人回來和挑選247人都不是救援會可以決定的。

針對有媒體報導徐正文優先安排自己家人和陸配在武漢返台名單，徐正文表示，他的家人沒有在湖北，也沒有坐包機返台。

至於陸配返台，徐正文說，他們等6年拿到台灣身分證，應該就是台灣人，拿到台灣核發居留證的人也有權利來台，何況帶著台灣籍小孩上飛機，總不能小孩可以上，大人不行。

他說，如果是美國籍太太和小孩和台灣父親上飛機，這也是占台灣人名額？少一點口水，多一點救援。

壹週刊報導，為了能讓包機順利返台，陸委會方面其實處處配合陸方要求，例如本來我方想派華航飛過去，但對方反對；所以，最後才使用春節包機方式。例如我們原本希望在飛機上有防護人員，但對方未置可否，最後飛機上也沒有特殊防護。

針對隔離區設置布署，徐正文說，1月25日蔡總統及陸委會說要救回台灣同胞，政府應該就準備好，人數數百人左右，應該在預料中；至於飛機問題，他說，如果用華航帶回有病菌，大家也不一定敢坐，如果國人同意，一次派4架華航飛機去接也行。

徐正文說，他們會把所知道剩下的人和新增的返台人員名單、背景資料，在下午完成並提供海基會轉給陸委會和武漢台協，希望政府快點接國人回家。（編輯：蘇志宗）1090206