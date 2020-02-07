中提返台名單 陳時中：量力而為不能弄沉自己船
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天表示，在武漢的鄉親都是我們的同胞，下一次包機，要再次確認弱勢與檢疫兩個優先原則。衛生福利部長陳時中也說，心意在，但要量力而為，因此要先盤點台灣的醫療能力，包括檢疫所的設置、必要的檢疫程序等等都要達到滴水不漏。
總統蔡英文上午到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫同仁，會後，在行政院副院長陳其邁、疫情指揮官陳時中、陸委會主委陳明通等人陪同下，回答媒體提問。
總統提到，很多國人看到電視上陳時中部長的疲累與掉淚都非常不捨，集體要陳時中回家睡覺，但不只是陳時中，總統特別提醒，所有同仁一定要注意自己身體健康，要適度休息，才能保護自己也保護國人。
被問到未來是否有新的防疫措施，總統表示，到目前為止，確診案例都是境外移入，台灣並沒有社區感染的情況，這些都是防疫同仁日以繼夜的成績，持續有效掌握與掌控整個疫情，指揮中心隨時掌握所有情勢，隨時做成決定，一旦決定，希望全體國人遵從指揮官的決定。
媒體關注武漢台商包機議題，總統表示，在武漢的鄉親都是我們的同胞，但第一批回台、由中國主導的名單，沒有符合雙方當初說好的順序，她並強調，處理下一次包機，要再次確認弱勢與檢疫兩個優先原則。
由於3日深夜抵達的首批包機接返人員出現3名發燒、1名確診的情況，產生防疫破口，中國大陸國務院台灣事務辦公室又提出後續979名返台包機名單，外界也擔心台灣是否有足夠能量可以執行這麼大量的隔離作業。
陳時中會後受訪表示，院長再三指示，這些鄉親當然都是國人，但包機返台名單第一必須弱勢優先、第二點防疫優先，第三點要確定名單、第四是量力而為。「我們當然很想救出大家，可是總是不能把自己的船弄沉了，那也就救不了人」。
他進一步說，「心意在，但是要量力而為。」要仔細的去盤整台灣的醫療能力，檢疫所的設置、必要的檢疫程序等等都要達到滴水不漏，才有辦法進一步照顧我們在武漢的國人。（編輯：林孟汝）1090207