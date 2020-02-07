中提返台名單 陳時中：量力而為不能弄沉自己船

總統蔡英文（中）7日上午在行政院副院長陳其邁（左）陪同下，到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁；指揮官陳時中（右）也答覆關於郵輪防疫後續工作。中央社記者郭日曉攝 109年2月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天表示，在武漢的鄉親都是我們的同胞，下一次包機，要再次確認弱勢與檢疫兩個優先原則。衛生福利部長陳時中也說，心意在，但要量力而為，因此要先盤點台灣的醫療能力，包括檢疫所的設置、必要的檢疫程序等等都要達到滴水不漏。

總統蔡英文上午到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫同仁，會後，在行政院副院長陳其邁、疫情指揮官陳時中、陸委會主委陳明通等人陪同下，回答媒體提問。

總統提到，很多國人看到電視上陳時中部長的疲累與掉淚都非常不捨，集體要陳時中回家睡覺，但不只是陳時中，總統特別提醒，所有同仁一定要注意自己身體健康，要適度休息，才能保護自己也保護國人。

被問到未來是否有新的防疫措施，總統表示，到目前為止，確診案例都是境外移入，台灣並沒有社區感染的情況，這些都是防疫同仁日以繼夜的成績，持續有效掌握與掌控整個疫情，指揮中心隨時掌握所有情勢，隨時做成決定，一旦決定，希望全體國人遵從指揮官的決定。

媒體關注武漢台商包機議題，總統表示，在武漢的鄉親都是我們的同胞，但第一批回台、由中國主導的名單，沒有符合雙方當初說好的順序，她並強調，處理下一次包機，要再次確認弱勢與檢疫兩個優先原則。

由於3日深夜抵達的首批包機接返人員出現3名發燒、1名確診的情況，產生防疫破口，中國大陸國務院台灣事務辦公室又提出後續979名返台包機名單，外界也擔心台灣是否有足夠能量可以執行這麼大量的隔離作業。

陳時中會後受訪表示，院長再三指示，這些鄉親當然都是國人，但包機返台名單第一必須弱勢優先、第二點防疫優先，第三點要確定名單、第四是量力而為。「我們當然很想救出大家，可是總是不能把自己的船弄沉了，那也就救不了人」。

他進一步說，「心意在，但是要量力而為。」要仔細的去盤整台灣的醫療能力，檢疫所的設置、必要的檢疫程序等等都要達到滴水不漏，才有辦法進一步照顧我們在武漢的國人。（編輯：林孟汝）1090207