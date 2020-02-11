時力再提公益揭發保護法草案 籲朝野儘速立法

（中央社記者陳俊華台北11日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，公益揭發保護法草案在第9屆立法院經過近3年審查，非常可惜沒完成立法，時力黨團再次提案，列為最優先法案，盼行政院、朝野黨團能儘速通過立法。

立法院司法及法制委員會在2019年5月初審通過公益揭弊者保護法草案，明定機關內的揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可以申請再任公職，以避免公務員擔心丟了飯碗而不敢揭弊，外界將此俗稱為「戴立紳條款」；但最後因朝野協商無共識，無法在第9屆完成立法。

時代力量立法院黨團上午舉行「專法保護公益揭發，讓揭弊人免於恐懼」記者會，邀請曾揭弊卻喪失工作的吹哨者戴立紳出席。

邱顯智說，「公益揭發保護法」草案是時力本會期提出的第一個法案，黨團在2017年就曾經提出，經過近3年審議，非常可惜第9屆沒有完成，因屆期不連續，因此再次提案，並列為最優先法案，希望在最快時間，不管是行政院、朝野黨團能儘速通過這項法案。

邱顯智表示，時力版的草案有7大特色，包括制定專法保護揭發人，鼓勵知悉刑事不法與重大行政不法之人勇於揭發；公、私部門的揭發均受保護；不區分身分，縱使不是內部人揭發，也受保護；鼓勵公務員勇於揭弊，保障其免職後申請再任公職的權益。

邱顯智說，草案中也明定，在一定條件下，容許向公開發行公司的審計委員會、民意機關、媒體受理揭發；最高3倍的懲罰性賠償金，以及勞工契約終止權與資遣費請求權；檢舉獎金不得低於違反法令者因揭發情事所受罰鍰、罰金或沒收財產總額10%，讓揭發人沒有後顧之憂。

邱顯智表示，大家都說武漢肺炎揭弊者照亮黑暗，但在很多案子中，「揭弊者都被黑暗吞噬」，過程中痛苦不堪，時力主張打擊貪官污吏、實現公平正義，為保障勇於站出來的人，要給他們一個訊息，「社會是支持你做這樣的事」。

戴立紳說，行政院很努力送出草案，開過多次協調會、座談會，內容已經很完備，時力版本又更完備一點；這部法案不是要懲罰貪污者，是要讓他們有所警惕，自然會減少貪污案發生；真誠地拜託行政院及朝野黨團，單純為了這項法案「就法論法」，盼在這會期通過。（編輯：楊玫寧）1090211