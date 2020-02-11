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外交部：尼加拉瓜副總統挺台參與WHA

最新更新：2020/02/11 18:34

（中央社記者陳韻聿台北11日電）台灣友邦尼加拉瓜未在WHO執委會會議公開發言挺台，引起關注。外交部表示，尼加拉瓜副總統穆麗優近日已透過駐台大使館明確表達支持台灣參與預定5月舉行的世界衛生大會（WHA）。

第146屆世界衛生組織（WHO）執委會（EB）2月3日至8日在日內瓦舉行會議。根據外交部統計，期間有史瓦帝尼、巴拉圭、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦，以及美國、日本、以德國為代表的歐盟27個會員國、英國、澳洲、紐西蘭和比利時等理念相近國家發言挺台。

期間，尼加拉瓜雖有代表出席會議，卻未公開作「挺台」發言，引起關注。對此，外交部發言人歐江安表示，尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo）近日已透過尼加拉瓜駐台大使館明確表達支持台灣參與WHA。

此外，尼加拉瓜執政的桑定黨（FSLN）重量級議員兼友台小組主席費蓋羅亞（Jose Figueroa）與多名尼國媒體高層也陸續以轉推總統蔡英文推文的形式，表達支持台灣加入WHO並參與WHA，以協助國際防疫工作。

歐江安強調，台尼關係密切友好，雙方在醫療、教育、文化、體育、農業等領域長期合作，成果深入民間並造福弱勢族群，深獲尼國政府及人民肯定；穆麗優也常在例行午間新聞說明會感謝台灣的長期支持與協助。（編輯：林興盟）1090211

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