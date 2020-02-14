視察防疫酒精產製 總統：寧多一分準備不僥倖

總統蔡英文（前右）14日南下台灣菸酒公司隆田酒廠視察防疫用酒精生產情形，致詞時感謝在這次疫情期間，台酒為了防疫需求全力投入，立即調整生產線、協調客戶供應防疫需要的酒精。中央社記者郭日曉台南攝 109年2月14日

（中央社記者溫貴香、游凱翔台南市14日電）總統蔡英文今天視察防疫酒精產製情形表示，台灣自製產量越來越穩定，請大家不要囤貨，讓需要的人可以先買到才是對防疫最大幫助；強調人民為優先，「寧可多一分準備，不能抱著僥倖心態」，這是最高防疫指導原則。

武漢肺炎疫情造成醫療用口罩、酒精等醫療用品需求大增，繼5日至口罩工場視察後，總統蔡英文下午南下台灣菸酒公司隆田酒廠視察「臺灣菸酒公司隆田酒廠」防疫用酒精生產情形，確保防疫物資產製順利。

蔡總統致詞表示，最近為了防疫工作，政府跟民間都動員投入，特別關心防疫物資的整備，上個星期她去看過一家口罩工廠，今天則來到台酒，就是了解防疫酒精生產及整體供應情況。

總統說，大家對台酒的第一印象，就是花雕雞泡麵、台灣啤酒、祭拜神明用的紅麴餅乾，台酒這幾年也勇於創新，讓經典的品牌有了新的生命力，也感謝在這次疫情期間，台酒為了防疫需求全力投入，立即調整生產線、協調客戶供應防疫需要的酒精。

總統進一步說，開工以來，隆田酒廠全力趕工生產，也是為了讓更多家庭、處所能買到酒精、做好清潔工作，剛剛的簡報也提到，不僅隆田，屏東、台中、花蓮、宜蘭等酒廠都陸續投入增加產能。

總統肯定台酒能夠即時反應市場及防疫需求進行產線調整，也期待能維持現在設定每天生產20萬瓶的75度防疫酒精目標。

蔡總統表示，口罩、酒精都是生活中重要防疫物資，也要請民眾放心，政府會持續協調、協助業者，持續增加生產跟供貨，不論口罩或酒精，台灣自製的產量都是越來越穩定，請大家不要囤貨，讓有需要的人可以先買到，才是對防疫最大幫助。

最後，總統特別謝謝台酒員工，他們跟第一線防疫人員一樣，都是防疫英雄，只要盡心盡力台灣一定可以渡過這次挑戰，政府也一定會盡最大努力維持防疫物資供應，並以人民為優先，「寧可多一分準備，不能抱著僥倖心態，這是最高防疫指導原則」。（編輯：蘇志宗）1090214

總統蔡英文（中）14日到台南台灣菸酒公司隆田酒廠視察防疫用酒精生產線，了解75度防疫酒精供貨情形。中央社記者郭日曉攝 109年2月14日