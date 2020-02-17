傳模里西斯禁台入境 周春米促外交部積極交涉

（中央社記者陳俊華、游凱翔台北17日電）民進黨立委周春米今天表示，模里西斯禁止台灣人入境，對遠洋漁業衝擊甚大，外交部應積極與模里西斯交涉，把傷害減到最低，並且詳實了解情況，才能夠確實保障漁民權益。

武漢肺炎疫情延燒，周春米今天透過新聞稿指出，她多次接獲漁民陳情，指入境模里西斯受阻，外交部卻直到在野黨立委爆料後，才證實模里西斯確實禁止台灣人入境，外交部反應慢半拍，令人搖頭。

周春米說，她從2月3日當週開始，在屏東就接獲多起漁民陳情，表示入境模里西斯屢受阻礙，她也多次致電外交部呼籲關注模里西斯動向，並在2月7日發出簡便書函，請外交部一定要查明模里西斯的狀況，保障國人權益。

周春米表示，模里西斯是台灣遠洋漁業重要基地，每年約有600船次在模里西斯路易港停泊，進行漁獲處理、人員替換與運補等行政作業，模里西斯禁止台灣人入境，對遠洋漁業衝擊甚大，外交部應積極與模里西斯交涉，把傷害減到最低，並且詳實了解情況，才能夠確實保障漁民權益。

外交部表示，經駐南非代表處及漁業署駐模國漁業專員查報我國人實際入境情形，目前台灣遠洋漁船的船員仍可搭乘漁船上岸入境模里西斯。我國人只要離境14日，並自中港澳以外的國家前往模國，仍可順利以我國護照入境。換言之，只要在第三地（其他國家）停留14天，我國人仍能持用我國護照進入模里西斯。

外交部表示，已訓令相關駐處持續與模國政府交涉，說明台灣防疫努力與成效，不應受到WHO錯誤分類的影響，並儘速通報「國際航空運輸協會」（IATA），更正其原有錯誤資訊，以免影響台模兩國旅遊及商務交流。

另外，有關有台灣民眾因自香港飛抵模國被隔離一事，模國政府已於7日設置新的隔離場所，駐處已電話聯絡致意，對方感謝政府的關懷，並表示目前隔離環境及物資已經獲得改善。駐處會持續與模國政府及僑胞保持密切聯繫，確保民眾健康安全。

外交部並表示，對於模國政府受到WHO將台灣納入中國疫區的錯誤列示的誤導，將台灣併列中國疫區的做法，表達高度不滿，將持續進洽模國政府。

外交部再度嚴正呼籲WHO，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，不受中國管轄，當然也不應畫入中國的疫區。WHO應回歸專業與中立，擺脫中國的無理主張，儘速更正對台灣的不當列示。（編輯：紀淑芳）1090217