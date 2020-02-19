吳怡農拜會游錫堃 促修憲落實18歲公民權

代表民進黨參選台北市立委失利的吳怡農（左）19日下午拜會立法院長游錫堃（右），吳怡農表示，選舉期間游錫堃為他加油打氣，今天親自前來致謝。中央社記者王騰毅攝 109年2月19日

（中央社記者陳俊華台北19日電）參選立委失利的吳怡農今天拜會立法院長游錫堃。對於推動修憲落實18歲公民權，游錫堃說，會有一點難度，但社會共識高，盼立院能呼應社會期待；吳怡農說，樂見各黨團能有共識。

吳怡農下午到立法院拜會游錫堃，雙方閉門會談約半小時。據了解，吳怡農這次到立法院，還拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委羅致政、林楚茵、沈發惠等人。

會後游錫堃與吳怡農共同接受媒體聯訪。游錫堃說，競選期間曾去幫吳怡農助選幾次，吳怡農是非常有為的年輕人，對吳怡農的國安、國防專業印象非常深刻，希望吳怡農再接再厲，但吳怡農的下一步就要由他本人來說明。

吳怡農說，現在正在籌備成立「壯闊台灣」協會，希望3、4月能完成行政程序，得到政府許可，未來將從民間角度繼續倡議他長期關心的議題；面對台灣最大挑戰就是國家安全，雖然目前大家對防疫比較有感，但除了公共衛生外，長期以來累積許多挑戰，包括軍事國防、資訊安全等，都需要繼續努力。

吳怡農表示，今天主要來感謝游錫堃在選舉期間的協助，未來也會以協會角色，爭取國會夥伴在法案上的支持，讓台灣更安全、政策更好。媒體詢問，是否會進入政府部門？吳怡農說，目前沒有這個打算。

至於時代力量、民眾黨等進入國會中，都主張修憲落實18歲公民權，吳怡農在選戰中也曾提這項主張。游錫堃說，這應該是全民都有共識，但因牽涉修憲，會有一點難度，要有1/4立法委員提議，就能成立修憲委員會，成立後要經過3/4委員出席、3/4委員決議，才能讓憲法修正案通過，公告半年後才能進行公民投票。

游錫堃說，這議題社會共識已經很高，站在立法院長的立場，他是主管國會行政，很歡迎在立法院成案、在立法院討論，希望立法院能呼應社會的期待。

吳怡農表示，民進黨在20多年前就曾提出修憲落實18歲公民權，他也樂見各黨團在這議題上似乎有共識；未來將以公民團體身分督促立法院，並跟社會大眾報告這個議題的進度、什麼時候可能實現。

吳怡農也說，未來期待在所有他關心的議題上，能不只跟民進黨立委，還能與所有認同他理念的立委有合作關係，並會透過任何形式開始合作、推動長期擱置的法案。

另外，吳怡農日前與民進黨立委賴品妤合拍民進黨紀念版飛行夾克海報，引發熱議。吳怡農說，賴品妤穿起來很帥，「品妤絕對比我帥」，飛行外套是中央黨部推動的計畫，盈餘都會捐贈給防疫活動，希望社會大眾支持。（編輯：蘇龍麒）1090219

民進黨新星吳怡農（左）儘管挑戰台北市立委失利，魅力仍不減，未來倍受關注，他19日前往立法院拜會院長游錫堃（右），感謝游錫堃在選舉期間的力挺支持。中央社記者王騰毅攝 109年2月19日