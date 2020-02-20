酈英傑：美台在資訊戰場可與世界分享成功經驗

（中央社記者陳韻聿台北20日電）美國在台協會處長酈英傑今天指出，有缺陷的政府會暗地流通假新聞，讓人忽略不良治理的後果。在資訊戰戰場上，台灣有中國這個難纏的對手，但美台可共同努力和得益，並與世界分享成功經驗。

為期2天、昨天在台北國際會議中心登場的「美台科技挑戰賽」由美國在台協會（AIT）和美國國務院全球參與中心（GEC）舉辦，主題為「應對不實資訊與宣傳」，今天將舉行4場互動式經驗交流座談會，以及下午的頒獎典禮。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）致詞時表示，全球所有人都面臨重大挑戰，即惡意行為者藉由不實訊息令社會更加兩極化、更難區分事實與虛構，進而失去對民主體制的信心。

美國「國家安全戰略」（National Security Strategy）即提到，在世界各地，自由與壓迫這兩種治理願景，正如火如荼地展開地緣政治競爭，資訊戰是其中最顯著的戰場。

酈英傑指出，台灣面臨中國這個難纏對手的種種攻擊，中國投入鉅資，其惡意手法持續演進，動機始終如一：削弱台灣得來不易的民主與自由。

酈英傑說，惡意行為者清楚，對抗不實訊息會讓民主社會在保護言論自由，以及確保人民安全、免受威脅和侵犯這兩項備受珍視的責任間兩難。

「美台科技挑戰賽」的主要目標之一，即是討論如何在抵抗惡意不實訊息的同時，確保人權和公民基本權利不受限縮，並在競爭自由和安全價值間取得平衡。

酈英傑說，美方喜歡以「共同努力，共同得益」（Strive Together, Thrive Together）描述美台關係，美國與台灣是能力出眾的夥伴，具備卓越技能因應不實訊息的挑戰。

美台正在努力合作，不僅為了促進雙方高層的資訊分享，也為了與印太區域和世界其他國家一同分享經驗與專才。

酈英傑強調，健全的社會能從真實新聞受惠並益發強大，有缺陷的政府則會暗地流通虛假新聞。不實訊息是轉移注意力的手段，目的是讓人忽略不良治理的後果，並掩蓋良好治理的成功故事。相較之下，美國、台灣和其他民主國家都有出色的故事可與世界分享。（編輯：郭無患）1090220