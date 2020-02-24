朝野初步共識 武漢肺炎紓困條例名稱加COVID-19

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北24日電）立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商武漢肺炎紓困特別條例相關草案；截至中午，朝野黨團就草案名稱達成初步共識，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中加入「COVID-19」文字。

至於防疫津貼、產業紓困等條文尚未討論，中午休息30分鐘後繼續協商。

立法院21日開議，朝野協商達成結論，各黨團同意將有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等草案，併案逕付二讀，24日進行朝野協商。全案25日拚三讀。

今天的朝野黨團協商共有12個草案版本，分別由國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團、行政院等，以及時代力量立法院黨團在現場提出修正動議。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，針對武漢肺炎疫情，相關行政運作已如火如荼展開，而且對於國會監督部分，相信行政院一定會戰戰兢兢來面對，今天的協商版本眾多，希望以行政院版（共有18條條文）為主進行討論，黨團也會對部分條文提出修正動議。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安說，希望防疫照顧假要在特別條例中明文規定，而對於投入研發疫苗、抗病毒藥物的團隊，若成功研發，應給予一定程度的專案獎勵金；另外，若學校停課，盼能提供遠距教學等，讓孩子受教權不受影響。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，黨團有提出防疫照顧假的生活津貼，是依照就業保險平均投保薪資，按日薪乘以6成，大約是新台幣675元；至於居家檢疫、居家隔離的補償部分則是定額，盼能入法作為勞資雙方的依歸。另外到疫區工作問題，要讓勞工有退避選擇。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，盼在草案中增加成立委員會的規定，因為這次的預算金額達新台幣600億元，藉此強化監督能量；防疫照顧假部分，行政院版本是用租稅獎勵方式，時力認為應給予直接補償，並以基本工資計算；不只企業有貸款展延問題，若勞工有貸款的話也應一併考量，適用特別條例的展延。

上午經過2個多小時的討論，朝野黨團就法案名稱與立法目的取得共識，通過行政院版，但在草案名稱「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，加入「COVID-19」文字。

此外，外界關注的防疫照顧假入法、產業紓困細部內容、罰則等條文，上午協商並未討論，中午休息30分鐘後繼續討論。（編輯：蘇志宗）1090224