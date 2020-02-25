防疫照顧假及津貼未入法 國民黨：為德不卒

（中央社記者余祥台北25日電）立法院今天三讀通過武漢肺炎紓困特別條例，對於未納入防疫照顧假及發放津貼等規定，國民黨文傳會代理主委王育敏表示，遺憾民進黨以多數杯葛，忽視家長需求與困境，讓此條例「為德不卒」。

因應武漢肺炎疫情，立法院會今天三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，規定經費上限為新台幣600億元，而經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，得申請「防疫補償」。

王育敏透過新聞稿表示，一般流感或腸病毒的情況，家長已經扛起照顧責任，但武漢肺炎的隔離時間長達14天，對家長產生更大的時間及經濟負擔，民進黨不應該認為過去沒給照顧假及津貼，現在就不用給，兩者不應混為一談。

對於防疫照顧假及發放津貼未能入法，王育敏表示遺憾，將防疫照顧假及發放津貼明文入法就是要防止企業主以各種理由規避，也保障配合孩童停課政策的家長們不會擔心請不到假或後續生計問題，但民進黨立委以多數席次杯葛相關規定入法，忽視家長們的需求與困境，讓此條例更顯「為德不卒」。

王育敏說，依條例規定，接受居家隔離及檢疫者可請「防疫隔離假」，也可申請防疫補償，但同樣配合防疫政策、必須陪伴停課孩童的家長們，卻無法請「防疫照顧假」，也沒有政府津貼，這讓必須請假照顧停課孩童的家長們，可能增加照顧支出，又需面臨收入減少的困境，政府不應該讓配合防疫工作的家長們承擔政策後果。

王育敏強調，照顧人民需求、解決人民問題是政府的責任，政府不應該卸責，將是否給薪的責任推給企業自行決定。讓防疫照顧假及發放津貼等規定明確入法，才是讓防疫工作更有效果，也能解決家長們困擾的根本之道。（編輯：林興盟）1090225