武漢肺炎紓困條例三讀 民進黨感謝在野黨有遺憾

（中央社記者郭建伸、陳俊華、劉冠廷台北25日電）因應武漢肺炎疫情，立法院今天三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，民進黨團感謝朝野通過紓困條例，在野黨團則認為防疫照顧假、勞工退避權沒入法相當可惜。

醫師出身的民進黨立法院黨團副書記長邱泰源表示，全民總動員，共同為防疫努力，為了守護台灣人民健康、國家安全，感謝行政單位、各黨團努力投入，放下歧見、發揮智慧，以關懷心通過重要的紓困特別條例，這是對所有投入防疫的醫療產業、對所有人民、政府支持的最好回應。

邱泰源說，感謝醫療院所守住第一線防疫，讓台灣的防疫狀況得到世界肯定，總統蔡英文卓越領導、政府正確決策也是防疫成功關鍵；未來疫情可能更加嚴峻，期望人民更加配合政府各項防疫政策，醫療院所更鞏固分流診治陣線、研究機關好好研究相關藥物、疫苗，相信特別條例施行能讓防疫更鞏固、各行各業減少衝擊。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，今天立法院三讀通過紓困條例，很高興行政院可以採納國民黨團最早提出的建議，編列特別預算的方式，提供受疫情影響的產業與民眾，相關的紓困與協助。能夠形成共識，讓條例完成三讀，及時給予受衝擊影響的企業與民眾，提供協助，國民黨團非常樂見。

但蔣萬安也說，關鍵的核心條文，如社會有共識的防疫照顧假，國民黨團主張應藉由這次的條例，明文規定相關的法律要件、疫苗研發獎勵金、以及因應開學後可能的停班停課，學生的受教權不應受到影響，應給予遠距教學等，很可惜，國民黨所堅持的這3個條文，最終都未納入。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，今天是高中以下開學日，台北市就有30多名學童居家檢疫，居家檢疫的家庭一定要有人在家照顧，但現行防疫照顧假依然給假不給薪，很多家長勢必得忍痛請假照顧小孩。

賴香伶表示，民眾黨和其他在野黨團都有提出防疫照顧假及勞工退避權，但執政的民進黨團沒有採納，坦言這次訂定特別條例頗為可惜，因為特別條例就是要補充現行法律不足，甚至更周延。

她指出，雖然紓困特別條例可能有達到紓困跟振興經濟目的，但照顧基層與勞權仍然不足，民眾黨團未來將啟動有薪家庭照顧假的修法，並提出公共衛生師法版本。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，時代力量支持紓困特別條例給予企業補助，因為武漢肺炎嚴重衝擊許多產業；但很遺憾時代力量提案的防疫照顧假、勞工退避權等修正動議沒有通過。

但邱顯智說，最後三讀條文有通過時代力量提出的附帶決議，提升消防單位防疫標準，並補足防疫裝備，他感謝朝野立委努力，能通過這項附帶決議。（編輯：林興盟）1090225