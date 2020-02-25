媽祖遶境是否應續辦 蘇貞昌：還是以健康最優先

媽祖遶境活動即將登場，許多民眾都憂慮可能引發疫情擴散；行政院長蘇貞昌（前右2）25日表示，面對疫情嚴峻，相信媽祖婆也會同意國人應該以健康優先。左為衛福部長陳時中。中央社記者謝佳璋攝 109年2月25日

（中央社記者楊淑閔台北25日電）武漢肺炎疫情當下，是否應辦媽祖遶境，行政院長蘇貞昌今天說，已要求內政部長徐國勇多跟主辦單位溝通，還是以健康最優先，防疫料敵從寬、禦敵從嚴，他相信這才是媽祖婆心意。

蘇貞昌在行政院副院長陳其邁、衛生福利部長陳時中陪同下，到台北市藥師公會感謝全國藥師對口罩實名制得以落實的付出，呼籲各界持續努力、團結，防疫才能守得住。

至於如果續辦媽祖遶境是否妥適，蘇貞昌接受媒體聯訪表示，媽祖婆在世時看到天象不好，就會主動告知村民、漁民不要出海，台灣人至今一直信奉媽祖婆；相信疫情嚴峻時，媽祖也會希望同胞以健康為優先。

他說，媽祖遶境是行之有年的宗教盛事，但心誠則靈，疫情嚴峻時，「大白天人擠人、晚上睡通舖，吃喝在一起，而這樣的情形對防疫是不是好？這樣對於健康是不是好？」

此外，有媒體報導，有台灣人在俄羅斯街頭被當成中國人，遭警方強制帶往醫院隔離檢疫；蘇貞昌表示，台灣、中國不一樣，台灣人疫情、防疫都做到最好，過去就是中國一直講台灣是中國一部分，「台灣很倒楣」，疫情遭最大影響，甚至要參加世界衛生組織（WHO）也被蠻橫阻擋，友好中華民國國家為台灣發言也被中國無理打斷，被很多國家誤以為台灣、中國是同一國。

他說，經此教訓、疫情及全世界作為，就知道為什麼一再向全世界呼籲台灣是台灣、中國是中國，是不同國家。從俄羅斯這種處理方式，更讓人覺得、更從中看到台灣、中國是不同國家的重要。（編輯：李明宗）1090225