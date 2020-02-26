NCC電視新聞報導觀測 衛星新聞台偏重韓國瑜

（中央社記者潘姿羽台北26日電）NCC今天公布2019年9月、10月電視新聞報導觀測，台視、中視、華視等無線新聞台播報政治人物的狀況並無集中特定一人，不過衛星新聞台仍以播報高雄市長韓國瑜最多。

國家通訊傳播委員會（NCC）為了有效監理電視新聞內容表現，持續觀測新聞頻道播送內容情形，鎖定台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS與MOD的寰宇新聞二台等11個頻道，針對中午12時至13時、晚間19時至20時的新聞報導標題與內容進行觀測。

NCC表示，為了確實了解各頻道新聞播報全貌，自2019年9月起的新聞頻道觀測統計，除了原本以新聞標題統計的方式外（標題法），另採用內容標註法，標註新聞內容呈現的特定人物，並依標註結果平均權重計算各頻道報導特定人物時數與則數（內容法）。

9月及10月的二種觀測方法顯示，播送特定政治人物總時長最高的新聞頻道都是年代電視；而報導特定人物時間前3名頻道，無線新聞台關注的特定政治人物不一，9月為韓國瑜、總統蔡英文，10月韓國瑜、蔡英文、台北市長柯文哲、交通部長林佳龍，因去年10月發生南方澳斷橋事件，林佳龍也入列；衛星新聞台均是韓國瑜。

不過NCC官員表示，去年9月、10月電視新聞台播報特定政治人物的狀況已經改善很多，9月各台播送特定人物新聞時間占比與3月觀測時相較，多呈下降趨勢，僅三立、年代及壹電視為正值，分別為3.52%、3.40%、2.10%；若看10月與3月的比較，各頻道均降為負值。

NCC表示，從9、10月的觀測結果來看，各頻道已就新聞報導內容有所調整；另外，考量內容法較能完整呈現頻道特定新聞播報全貌，NCC「電視新聞報導觀測報告」自2020年1月起，將改採內容法公布觀測結果，提供完整客觀的資訊。（編輯：張均懋）1090226