郝龍斌：國民黨應在大陸設代表 處理兩岸事務

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，國民黨就算在野，應該在大陸有個「代表」，避免隨便有人說自己代表黨處理兩岸事務；針對去除買辦文化，他說，除約束黨內一定層級的人，也盼透過國民黨團推動立法，規範所有國內政黨。

國民黨主席選舉將在3月7日舉行，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣競爭。

郝龍斌中午接受網路直播節目訪問，針對國民黨中央委員徐正文日前介入首批武漢包機事件，被考紀會先行停權處分，他表示，這件事情徐正文處理得不好，若傷害黨、沒得到黨的授權，就應該遭到黨紀處分。

郝龍斌認為，國民黨就算在野，能協助台商、台胞的事都應該去做，在大陸應該有個代表，不是隨便的人都可掛名說自己代表國民黨處理兩岸事務，不可這樣。

為去除買辦文化，郝龍斌主張，若當選黨主席，要規範黨內某個層級以上的政治人物在兩岸交流時，不能從事個人私利的行為；還要透過國民黨推動立法，規範所有國內政黨兩岸交流時，不能做的事，畢竟買辦文化，不單只是國民黨才有。

總統蔡英文主張台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，沒有宣布獨立的必要，郝龍斌說，這是隱性台獨，國民黨反對任何形式台獨，蔡總統是借中華民國殼，規避問題，欺騙民眾。

至於未來國民黨兩岸論述是否有必要向中間或民進黨靠攏，郝龍斌說，若要比獨，拿香跟拜民進黨絕對比不過，國民黨的核心理念不可能改變，就是捍衛中華民國、反對台獨、反對一國兩制，不可能放棄。

郝龍斌說，國民黨員若支持台獨就去民進黨，若支持一國兩制就去新黨，核心理念就是大家齊聚在這個政黨的原因。

在兩岸問題上，郝龍斌認為，民進黨不接受九二共識，還曲解成一國兩制，等於跟國民黨、大陸都沒有共識。

他說，國民黨當然要重新凝聚共識，與時俱進，進行內部討論對話，看兩岸間要如何搭起橋梁，但民進黨才是執政黨，有必要處理好兩岸關係。（編輯：郭萍英）1090229