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台灣人無法入境馬來西亞砂勞越 外交部交涉

最新更新：2020/03/03 12:27

（中央社記者陳韻聿台北3日電）為防武漢肺炎疫情擴大，馬來西亞沙巴與砂勞越州政府陸續宣布禁止近日曾赴中國及南韓的外籍人士入境，但日前發生從台灣出發者遭拒入境一事。外交部今天表示，持續與馬方溝通交涉中。

根據外交部領務局公告，馬來西亞東部砂勞越州2月1日起禁止過去14日內曾前往或停留中國的外籍人士入境，28日進一步將相關規定擴大適用至過去14日內曾前往或停留南韓的外籍人士。同屬東馬的沙巴州也公告，3月1日起禁止過去14日內曾前往或停留（包含轉機）南韓的外籍人士入境。

媒體報導，近日有數名台灣民眾飛抵砂勞越後遭拒入境，其中包括約60名原定赴美里市（Miri）參加台灣高等教育展的教育界代表團成員。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會上回覆媒體提問時表示，駐馬來西亞代表處29日晚間獲報，數名國人飛抵砂勞越後遭拒入境。由於砂州政府1日和28日的公告皆未提到台灣，駐處即刻向馬方說明台灣的防疫措施和疫情嚴重程度不同於中國，不應將台灣等同中國疫區。目前駐處仍持續接洽馬國外交部等相關單位及國會議員，積極溝通交涉。

不過，歐江安強調，馬來西亞聯邦政府並未限制台灣人入境，但東馬沙巴州及砂勞越州地位特殊，移民海關系統獨立不受聯邦政府控管。（編輯：郭萍英）1090303

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