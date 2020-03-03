橫濱模式接回台人 黨政人士籲北京勿政治操作

（中央社台北3日電）第2批武漢包機遲無進展，外傳有民眾擬告蔡政府限制人身自由。黨政人士今天重申「橫濱模式」表示，台灣方面第2批的作業早已準備就緒，北京當局應排除不必要的政治操作，讓有急需回台的國民可在最高防疫規格下，安全返台。

媒體報導，滯留湖北1000多名台灣民眾等不到包機回家，有民眾擬自費，跨海請台灣律師幫忙打官司，告蔡政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們回家權利。

黨政人士表示，全世界所有國家從中國撤離人員的考量都是一樣，防疫和保護國人絕對是第一優先，相較於各國的做法，第一次的武漢包機，並沒有符合這樣的需求。也因此，台灣仍在和對岸持續協調與溝通，也希望盡快達成共識。

黨政人士說，實際上，台灣方面第2批的作業早已準備就緒，名單已經提供給對方，飛機也準備好了，檢疫、防疫、醫療照顧的人員也都待命，隨時都可以讓包機出發，把國人接回台灣。

黨政人士表示，從日前鑽石公主號的「橫濱模式」可以印證，台灣堅持「防疫優先、弱勢優先」的基本原則，正是確保防疫周全的高規格做法。

黨政人士指出，近日香港政府也預計將比照「橫濱模式」，以專機加上防疫人員的方式，接回滯留武漢的港人，從登機前的健康檢測，登機的檢疫工作，下機後的隔離工作，都採取完整高規格的防疫措施。

黨政人士說，台灣可以與日本合作採取「橫濱模式」，而北京也接受香港比照「橫濱模式」，台灣應該也能與對岸比照相同模式合作。

黨政人士呼籲北京當局聚焦在兩岸人民健康安全的核心目標，排除不必要的政治操作，讓有急需回台的國民，可以在最高的防疫規格下，安全的返回台灣。（編輯：楊凱翔）1090303