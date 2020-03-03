俄驅逐不守隔離規定外國人 外交部：暫未有台人

（中央社記者陳韻聿台北3日電）俄媒報導，莫斯科開始驅逐不遵守武漢肺炎隔離檢疫規定的外籍人士，且大多是華人。由於先前有台籍旅客在隔離期間「偷跑」，外交部說，目前尚未有台灣旅客遭驅逐，但呼籲民眾遵守俄羅斯防疫規定。

綜合俄羅斯媒體報導，莫斯科法院近日開始對不遵守武漢肺炎至少14天隔離檢疫規定的外籍人士進行審理，遭判驅逐出境者需另外繳納5000盧布罰鍰（約新台幣2200元）。

根據莫斯科市衛生局最新規定，途經武漢肺炎「疫情惡劣」國家地區（包含中國、南韓、伊朗）入境人士，無論有無症狀，皆須在機場接受醫療檢測，並被要求隔離檢疫；台灣方面，外交部領務局昨天公告，俄方宣布，自有確診案例國家地區入境的旅客，不分國籍，只要在機場經量測有發燒現象，就會被送醫檢查、強制隔離至少14天。

由於曾有台籍旅客不遵守居家隔離檢疫至少14天、等待檢驗結果的規定，「偷跑」出外遊玩遭員警識破，且陸續有旅俄人士反映，台灣人被視同「中國人」，近日是否有台籍人士遭莫斯科法院判決驅逐出境，在部分網路社群引起討論。

對此，外交部發言人歐江安告訴中央社記者，目前暫未接獲相關個案通報，但外交部再次提醒民眾，務必遵守俄方防疫規定，而有鑑於各國皆隨時更新武漢肺炎防疫措施，外交部將密切注意情勢發展，及時更新旅遊警示。（編輯：蘇志宗）1090303