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商界建議每人都發抵用券 沈榮津：要量力而為

最新更新：2020/03/05 10:00

（中央社記者陳俊華台北5日電）經濟部規劃20億元振興抵用券，商界團體認為應每個人都發，且提高發放金額。經濟部長沈榮津今天說，還是要量力而為，先以目前規劃的方式進行，也有人認為不要浮濫發放。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。

受到武漢肺炎疫情影響，經濟部規劃20億元振興抵用券，經濟部表示，適用於餐飲、商圈、夜市、藝文4大類，預估全台有35萬家業者適用，每份發放600元至800元，振興抵用券將採電子、紙本並行。

會前媒體詢問，有民眾反映要先入住國旅，才分4大類型各發200元抵用券，效果不大。沈榮津表示，最主要是一定要透過國民旅遊、住宿平台，到那邊消費以後才發給振興抵用券，才能真正帶動一波新的刺激消費，有這樣的考量。

至於有商界團體建議應每個人都發，且提高發放到新台幣1000元、2000元。沈榮津說，還是要量力而為，先用這樣的方式進行，之後再來看，也有一些人認為不要浮濫發放，各種聲音都出來。

立法院副院長蔡其昌建議振興抵用券納入體育運動賽事消費；沈榮津說，這些都會做考量，行政院裡面會整體考量。

對於特別預算的紓困範圍是否包括台商？沈榮津說，紓困預算最主要是在國內依法有登記、稅籍的，及依法不必登記的小型商家，這些大概都可以適用。

另外，媒體詢問目前的口罩產能，沈榮津說，每天大概有820萬片，所以實名制口罩今天起調整成人一個星期3片、兒童5片。（編輯：趙蔚蘭）1090305

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