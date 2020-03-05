前年消防特考洩題案 考選部：兩週內提方案

（中央社記者王承中台北5日電）2018年消防三等特考發生洩題事件，時代力量立委邱顯智今天質疑，考選部去年曾表示一週內會提報告，但至今未提具體方案。考選部長許舒翔則表示，目前已完成調查，將在兩週內提出方案到考試院。

前中央警察大學消防系主任沈子勝遭檢舉在2018年利用擔任消防三等特考審題委員身分洩漏考題，遭台北地檢署在去年10月依妨害考試、洩密等罪嫌起訴。

立法院司法及法制委員會今天邀請邀請考試院秘書長李繼玄、考選部長許舒翔、銓敘部長周弘憲及公務人員保障暨培訓委員會主委郭芳煜列席報告業務概況並備質詢。

邱顯智在質詢時指出，前年消防特考發生洩題，去年10月17日許舒翔在立法院備詢時表示，一週提檢討報告到考試院院會，但考試院長伍錦霖在24日裁示卻指出，請考選部儘速提出具體方案，顯見考選部並未提報，詢問考選部具體方案。

許舒翔表示，將在兩週內提出方案到考試院。他指出，因為去年檢察官起訴只針對洩題者沈子勝，而考選部是在檢察官起訴後才知情，已展開行政調查，釐清到底有多少人涉案，召開過5次專案會議，目前已經完成調查。

邱顯智指出，檢察官起訴至今已過了大半年，這些涉案而不應該考上的考生也都已分發任職，若未來有民眾質疑這些不應擔任公職的人所開出的行政處分有違法性，要提出訴願，詢問許舒翔該如何處理。

許舒翔則表示，未來涉案考生被撤銷錄取，民眾有權利可以提出訴願，而已做出的行政處分是否要溯及既往，還要再討論。

邱顯智指出，2014年也發生過國家考試洩題案，當時考試院在檢察官起訴洩題者後4天，就召開典試委員會會議，決議保留錄取標準，並在一個月後就決定重新舉行考試。

許舒翔解釋，2014年的洩題案，考選部有收到檢舉，且當時考試尚未完成，所以馬上決定重新舉辦考試，但2018年的洩題案，考選部沒有收到任何檢舉，直到檢察官起訴才知道，而考試也已經完成，時間點不一樣。（編輯：郭無患）1090305