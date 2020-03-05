行政院通過農保草案 保險基金規模逾50億

（中央社記者游凱翔、顧荃台北5日電）行政院院會今天通過「農業保險法草案」，將函請立法院審議。農委會副主委陳添壽表示，自106年試辦迄今已超過10家保險公司投入，未來若達一定規模得設置農保基金，初估規模達50億元。

行政院會曾在民國108年7月18日通過「農業保險法」草案，送立法院審議，但因立法院屆期不連續；因此，行政院會今天再次通過草案，重送立法院審議，行政院長蘇貞昌希望早日完成立法。

農委會副主委陳添壽在院會後記者會表示，政府在106年試辦推廣農業保險，目前共約20品項（釋迦、水稻、養殖水產、香蕉等）、27張保單，投保金額約新台幣84億元，保費收入約3億6000萬，理賠約4000件、1.8億元。未來將持續開發茶、橘子、葡萄等保單，提升保險覆蓋率。

陳添壽表示，今天通過農業保險法草案，將擴大保障範圍，保險事故不以天然災害為限，可包括疫病、蟲害等；同時建置雙軌保險人運作機制，依產業特性、政策需要，由保險業或主關機關許可的農會、漁會擔任保險人，以善用保險業經營效率、農漁會貼近農漁民的優點。

陳添壽指出，若達一定規模，得成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制，往多專業人才以管理、執行危險分散，建立農保資料庫、培訓勘損人員等；為提高投保意願，明定中央政府補助農保50%為上限，但配合實施強制投保措施者不在此限。

農委會金融局長李聰勇表示，試辦迄今已超過10家保險公司參與，將來農保業務達到一定規模，農委會須報請行政院設置農保基金；陳添壽表示，若以此基金來運作，內部預估將有50億規模。（編輯：蘇志宗）1090305