賴清德：台北法案通過 展現台美共享價值

（中央社記者溫貴香台北5日電）副總統當選人賴清德今天說，正值全球備受武漢肺炎病毒威脅之際，美國聯邦眾議院此刻通過「台北法案」，除了展現民主、自由是台美雙方共享價值外，也是對台灣防疫、外交工作人員辛勤努力的肯定。

賴清德下午在臉書發文表示，今天清晨，美國眾議院以415票對0票表決通過了由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）所提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（台北法案，TAIPEI Act）。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也表示：「台北法案的通過，再次重申了美國對自由、開放和民主台灣的堅定支持」。

賴清德說，台北法案內容包含支持台灣強化與各國的外交及夥伴關係、支持台灣參與國際組織與強化台美雙方經貿關係。

他表示，在今年2月訪美期間，就曾拜訪參眾兩院外交委員會民主黨、共和黨兩黨領袖，也與台北法案提案人賈德納主席，及諸多連署法案的友台議員會面，此外，也拜會了美國眾議院議長裴洛西，充分交換「台北法案」相關意見。

賴清德表示，台灣是國際社會的重要成員，不管是WHO（世界衛生組織）、ICAO（國際民航組織）或是各項國際重大組織的參與合作上，台灣都不應該被缺席，台灣應該加入國際組織，為國際社會盡一份心力。

他說，很高興看見此法案通過，接下來，法案將送回參議院，待參院院會通過完成國會審議程序後，送由川普總統簽署，相信台北法案很快能通過生效。

賴清德說，目前正值全球備受武漢肺炎病毒威脅之際，美國聯邦眾議院院會此刻通過「台北法案」，除了展現民主、自由是台美雙方共享價值外，也是對台灣防疫、外交工作人員辛勤努力的肯定。

他並謝謝外交與防疫人員的辛勞，也要謝謝美國堅定的與台灣站在一起。（編輯：林孟汝）1090305