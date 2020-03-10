新黨質疑江啟臣未提九二共識 放棄兩岸話語權

（中央社記者范正祥台北10日電）新黨主席吳成典今天發表致國民黨主席江啟臣公開信表示，江啟臣在主席交接典禮上隻字未提「九二共識」，令人不解，他質疑是否形同國民黨放棄兩岸話語權，拱手讓給民進黨。

吳成典在公開信指出，江啟臣在競選過程中，認為九二共識「過時」且「欠缺彈性」，他本以為這只是選舉語言，但日前在國民黨主席交接典禮上，江啟臣對九二共識依舊隻字未提，令人不解。

他在公開信中指出，江啟臣就職時說，國民黨當務之急，是先重新贏得台灣社會的信任，才能去談如何拉近兩岸共識，那是否意謂過去依靠「九二共識」，所得到的成果都將否定、都是負面？

吳成典說，如果選舉勝利就代表「贏得台灣社會信任」，那總統蔡英文2020大選得票高達57%，國民黨對兩岸關係又有何置喙餘地？是否意謂國民黨放棄兩岸話語權，拱手讓予民進黨？

他認為，2018年高舉「九二共識」的韓國瑜，可以在綠營長期執政的高雄市勝選，代表問題不在九二共識，國民黨不應將九二共識作為2020大選失敗的代罪羔羊，這既不真實，也無助於國民黨再翻身。

吳成典認為，九二共識是過去兩岸關係的定海神針，從辜汪會談、國共論壇、兩岸簽署的協議、到兩岸領導人可以見面的「馬習會」，都是依靠九二共識完成。

他說，江啟臣身為主席，代表國民黨卻不提九二共識，對過去曾為兩岸和平穩定努力的前輩情何以堪？「貴黨不要九二共識，今後有何立場反對台獨？貴黨不要九二共識，又有什麼東西可以替代？」他願意在適當時機與江啟臣見面，聊聊九二共識對兩岸關係的重要性。（編輯：謝佳珍）1090310