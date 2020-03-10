入境以色列要居家隔離 外交部籲檢討是否前往

（中央社記者陳韻聿台北10日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，以色列宣布12日起，所有國籍人士入境後都須居家隔離14天。外交部今天將以色列旅遊警示燈號調為「黃色」，民眾宜特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

根據外交部領務局最新公告，入境以色列前14天內曾赴台灣或澳洲，且有發燒至攝氏38度（含）以上、咳嗽、呼吸困難或其他呼吸道症狀等任何一個症狀的旅客，應至以色列衛生部網站登記或撥打熱線（101或*5400）通報，不可至診所或急診室看診。

此外，以色列也禁止過去14天內曾停留（含過境轉機）中國、南韓、義大利、伊朗等7國的外籍人士以任何方式入境以色列。

在亞西地區，外交部提醒，有鑑於台灣及部分其他國家的確診案例有埃及旅遊史，民眾若有前往埃及的規劃，宜注意個人健康管理，並盡量避免出入人潮聚集及密閉空間。

目前埃及的旅遊警示燈號也是「黃色」，民眾宜特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

外交部表示，國人在以色列境內若遇急難需協助，可撥打駐以色列代表處緊急聯絡電話：+972-54-427-5204（以國境內直撥054-427-5204）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲協助。

若在埃及需協助，可撥外貿協會開羅台灣貿易中心電話:+20-100-7182522，或駐約旦代表處緊急聯絡電話：+962-79-5552605。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：謝佳珍）1090310