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約翰霍普金斯大學疫情圖台列中疫區 外交部要求更正

最新更新：2020/03/11 14:09
美國約翰霍普金斯大學建立的全球武漢肺炎疫情地圖最近將「台灣」的標註改成「中國台北及周邊地區」。（圖取自JHU全球武漢肺炎疫情地圖網頁arcgis.com）
美國約翰霍普金斯大學建立的全球武漢肺炎疫情地圖最近將「台灣」的標註改成「中國台北及周邊地區」。（圖取自JHU全球武漢肺炎疫情地圖網頁arcgis.com）

（中央社記者陳韻聿台北11日電）美國約翰霍普金斯大學的武漢肺炎全球疫情地圖近日將台灣納入中國疫區，並稱台灣為「台北及周邊地區」。外交部今天說，已責成駐美代表處即刻展開交涉並要求更正。

美國新聞網站Axios報導，截圖畫面顯示，在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）建立的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球疫情地圖中，台灣在「確診國家和地區」一欄的顯示名稱已從2月初的「台灣」變成「台北及周邊地區」（Taipei and environs）。

報導指出，約翰霍普金斯大學土木暨系統工程系副教授賈德納（Lauren Gardner）告訴Axios，他們剛剛才發現台灣顯示名稱與先前不同，承諾立即改回「台灣」。賈德納負責武漢肺炎疫情地圖開發計畫。

外交部發言人歐江安說，約翰霍普金斯大學依據世界衛生組織（WHO）的疫情報告，將台灣納入中國疫區，並稱台灣為「台北及周邊地區」。對此不當標示，外交部已責成駐美代表處立即向約翰霍普金斯大學展開交涉，並要求更正。（編輯：郭無患）1090311

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