議員要求張益贍請辭 北市府：尊重個人意願

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北11日電）媒體報導，台灣民眾黨中央委員、台北市文基會副執行長張益贍「蹺班」與民眾黨團助理蔡宜芳幽會。北市議員要求張益贍請辭，北市府今天表示，尊重張益贍個人意願。

周刊王報導，張益贍與蔡宜芳多次私下幽會，並被目擊在車上激吻，且進出汽車旅館，張益贍月領文化基金會新台幣14萬元薪水，上班時間「蹺班」約會；張益贍已婚有小孩，傳出婚外情後引發外界關注。

中國國民黨台北市議員應曉薇發聲明稿提到，張益贍擔任市府重要基金會職務，領高薪卻未善盡職守，等同浪費公帑，文基會應公布出勤狀況，張益贍應請辭。

民進黨市議員簡舒培透過臉書（Facebook）表示，文基會增設一名月領10多萬元的副執行長，卻蹺班約會，並公器私用擔任立委候選人褓母，最後扯出黃色風波，這不但是酬庸，更是濫用公家資源。

對此，北市副發言人戴于文下午接受媒體聯訪時說，文基會依人事管理規則處理，若張益贍有曠職狀況，會減薪或扣薪，至於張益贍是否請辭，尊重個人意願。

他表示，市長柯文哲相信張益贍有一定能力可妥善處理相關議題，且張益贍擔任副執行長時的業務成效正常，至於曠職爭議，就依文基會人事相關規則辦理。

副市長黃珊珊出席因應疫情應變會議後接受聯訪時說，任何公務員應戮力從公，違反規定就依法處理。

文基會指出，全會薪資核定最高為10萬7000元，媒體報導張益贍月薪為14萬元不符事實。（編輯：李亨山）1090311