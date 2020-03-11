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外交部：東馬砂勞越州對台解除旅行限制

最新更新：2020/03/11 21:31

（中央社記者陳韻聿台北11日電）根據外交部領務局最新公告，東馬來西亞砂勞越州今天對台灣解除入境限制，過去14天曾停留（含轉機）台灣的非馬國籍人士將不再遭拒入境。

砂勞越州2月曾對台灣實施入境限制，造成數10名台灣旅客臨時無法入境。經駐馬來西亞代表處交涉，砂方一度解禁，後來由於中共施壓，3月4日再度禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含香港和澳門）、南韓、義大利及伊朗的外籍人士入境。

不過，根據領務局最新公告，砂勞越州今天再度對台解除入境限制。

另外，有鑑於武漢肺炎疫情升溫，為防疫情在境內外傳播，義大利10日凌晨起至4月3日止，實施全國警戒、限制出入境及國內跨區移動。

外交部昨天表示，根據義大利政府的離境規定，當地台籍人士若不具義大利國籍，可逕行離境；持有效居留證（Permesso di Soggiorno）的留學生和台籍員工原則上必須受管制，但若在機場邊境警察局填表敘明返台需要，並繳回證件、放棄居留權，可獲准離境。

根據駐義大利代表處最新公告，目前持有效居留證的留學生和台籍員工欲離開義大利，已不需繳回證件、放棄居留權。（編輯：楊凱翔）1090311

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