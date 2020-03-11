蕭邦鋼琴大賽矮化台灣 參賽者無奈寫信抗議

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）2020年波蘭蕭邦國際鋼琴大賽預賽入圍名單日前揭曉，台灣9名參賽者入圍，但官網上卻將台灣參賽者國籍矮化。參賽者除了無奈，也抱怨主辦單位小動作不斷。

主辦單位今年將台灣參賽者的國籍先是標示為「中華人民共和國台灣」（PRC Taiwan），後來又改為「中國台灣」（China Taiwan），官網下留言抗議不斷。

今年入圍預賽的包括陳涵、段欣妤、林灝維、謝維庭、徐芷筠，沈孟生、張凱閔、蘇思妤及葉士賢共9人，比起5年前只有2人進入蕭邦國際鋼琴大賽預賽，今年台灣的鋼琴學子表現亮麗。

對於國籍問題，不少參賽者表示無奈。年紀最小的15歲參賽者林灝維母親簡德蘭接受中央社記者訪問說，林灝維一看到官網上面的國籍，立刻寫了一封信去詢問主辦單位，畢竟報名的時候都有附上護照影本，主辦單位不應該任意更改。

簡德蘭說，昨天收到大賽辦事處的回信表示，大會正在跟波蘭外交部聯繫，希望可以找到所有參賽者都可以接受的方案，大會會盡力而為，尊重台灣的鋼琴家。

曾經參加過波蘭國際蕭邦鋼琴大賽的師大音樂系副教授嚴俊傑表示，2000年、2005年波蘭國際蕭邦鋼琴大賽都還有用Taiwan，但也改過China，有人抗議就再改回去，可以說反反覆覆、小動作不斷。（編輯：唐聲揚）1090311